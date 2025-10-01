В ГД предложили ограничить срок эксплуатации общественного транспорта

В России предложили установить на федеральном уровне предельный срок эксплуатации для городского и пригородного общественного транспорта. С такой инициативой группа депутатов фракции «Новые люди» обратилась к министру транспорта РФ Андрею Никитину, передает ТАСС 1 октября.

Парламентарии считают необходимым ввести так называемый «пенсионный возраст» общественного транспорта, по достижении которого их эксплуатация на регулярных маршрутах прекращается. Ориентировочно его оценили в 10 лет для автобусов, в 15 лет для троллейбусов и в 25 лет для трамваев. Такая мера позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров, а региональные власти и перевозчики смогут эффективно планировать закупки и привлекать льготное финансирование, полагают они.

Еще в 2020 году Минтранс подготовил поправки к закону «Об организации регулярных перевозок», которыми вводится понятие «срок эксплуатации транспортного средства». Отрасль инициативу поддержала, однако ее не приняли, и сейчас эксплуатация транспорта с истекшим сроком службы не запрещена, отметили депутаты.

«В результате в некоторых городах продолжают работать машины старше 30 лет, а норма в 7–10 лет остается лишь ориентиром, не имеющим обязательной силы. Старение парка приводит к увеличению эксплуатационных расходов, снижает безопасность и регулярность перевозок, а изношенная техника оборачивается отменами рейсов и снижением комфорта пассажиров», — указали авторы инициативы.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что в России выпуск автобусов максимальной массой менее 5 т сократился на 35,1% в августе и составил 1,2 тыс. единиц. По данным Росстата, за восемь месяцев производство снизилось на 28,4% (до 10,2 тыс.). В сегменте автобусов массой более 5 т выпуск за месяц составил 693 единиц (–21,9%), с начала года — 6,1 тыс. единиц (–37,1%).

