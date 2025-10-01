Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В ГД предложили ограничить срок эксплуатации общественного транспорта

0
EN
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России предложили установить на федеральном уровне предельный срок эксплуатации для городского и пригородного общественного транспорта. С такой инициативой группа депутатов фракции «Новые люди» обратилась к министру транспорта РФ Андрею Никитину, передает ТАСС 1 октября.

Парламентарии считают необходимым ввести так называемый «пенсионный возраст» общественного транспорта, по достижении которого их эксплуатация на регулярных маршрутах прекращается. Ориентировочно его оценили в 10 лет для автобусов, в 15 лет для троллейбусов и в 25 лет для трамваев. Такая мера позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров, а региональные власти и перевозчики смогут эффективно планировать закупки и привлекать льготное финансирование, полагают они.

Еще в 2020 году Минтранс подготовил поправки к закону «Об организации регулярных перевозок», которыми вводится понятие «срок эксплуатации транспортного средства». Отрасль инициативу поддержала, однако ее не приняли, и сейчас эксплуатация транспорта с истекшим сроком службы не запрещена, отметили депутаты.

«В результате в некоторых городах продолжают работать машины старше 30 лет, а норма в 7–10 лет остается лишь ориентиром, не имеющим обязательной силы. Старение парка приводит к увеличению эксплуатационных расходов, снижает безопасность и регулярность перевозок, а изношенная техника оборачивается отменами рейсов и снижением комфорта пассажиров», — указали авторы инициативы.

Старость не в радость: к чему приведут новые ставки утильсбора
На российском рынке подержанных машин растет доля автомобилей в возрасте

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что в России выпуск автобусов максимальной массой менее 5 т сократился на 35,1% в августе и составил 1,2 тыс. единиц. По данным Росстата, за восемь месяцев производство снизилось на 28,4% (до 10,2 тыс.). В сегменте автобусов массой более 5 т выпуск за месяц составил 693 единиц (–21,9%), с начала года — 6,1 тыс. единиц (–37,1%).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025