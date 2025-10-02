Эксперт назвал причины и темпы обмеления Каспийского моря

Уровень воды в Каспийском море в ближайшее время продолжит снижаться. Об этом 2 октября в беседе с «Известиями» заявил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«На состояние Каспия влияет несколько факторов. Во-первых, меняется климат, в результате растет испарение с поверхности моря. Во-вторых, есть влияние человека, который забирает воду из каспийского бассейна и не возвращает. Можно довольно уверенно говорить, что уровень воды в ближайшие годы будет снижаться. Российская академия наук и в том числе наш институт сейчас занимаются комплексной программой по изучению моря, по ее итогам сможем представить более детальный анализ», — отметил он.

Ранее 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что ситуация на Каспии близка к экологической катастрофе. Он также добавил, что считает целесообразным создать Центр анализа водных проблем в Астане под руководством ШОС.

25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспийского моря и работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебания его уровня. По его словам, РФ готова поделиться с государствами системами мониторинга леса со спутников и беспилотников.

