Эксперты обнаружили незаконные закупки смирительных рубашек в российских интернатах

Психоневрологические интернаты по-прежнему применяют незаконные методы принудительной фиксации людей, при этом открыто проводят закупки смирительных рубашек, использование которых в ПНИ запрещено, заявил 2 октября юрист проекта «Народного фронта» «Регион заботы» Александр Гаганов.
«При посещении интернатов мы видели людей, фиксированных простынями, полностью обездвиженных детей со связанными ногами. Это не только незаконно, но и бесчеловечно. А некоторые ПНИ не стесняются открыто закупать специальные смирительные рубашки и комплекты фиксирующих ремней», — сказал он «Известиям».
В частности, дербетовский многопрофильный центр реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Добрые руки» (Ставропольский край) недавно закупал 14 детских смирительных рубашек, Покровский ПНИ (Приморский край) закупил 10 смирительных рубашек в 2023 году.
«Если закупленные смирительные рубашки применяются, то это грубо нарушает целый комплекс прав граждан, что должно заинтересовать не только правозащитные НКО, но и прокуратуру», — заметил юрист.
Он отметил, что связывание, применение смирительных рубашек допускается в определенных ситуациях по закону о психиатрической помощи, но только для людей, которые помещены в психиатрическую больницу принудительно. Однако и ПНИ — это не больница, и недобровольное помещение в интернат не предусмотрено законодательством.
