Кофе с корицей по четвергам: денежная примета

В народных поверьях часто встречаются необычные ритуалы, которые связывают повседневные привычки с привлечением удачи и благополучия. Одним из таких ритуалов считается употребление кофе с корицей именно по четвергам. Несмотря на скептическое отношение части общества к подобным традициям, примета продолжает активно распространяться в социальных сетях, блогах и даже в офисной среде. Зачем нужен этот ритуал, а также откуда он пошел — в материале «Известий».

Зачем пить кофе с корицей по четвергам

Согласно народным верованиям, чашка ароматного напитка с корицей в четверг символизирует активизацию денежных потоков и открывает новые возможности в карьере или бизнесе. Считается, что пряность обладает способностью усиливать энергетику человека и притягивать удачу в финансовых делах.

Корица помогает сосредоточиться на поставленных целях, укрепляет внутреннюю уверенность и снимает усталость. Кофе же, в свою очередь, символизирует активность, движение и деловую хватку. В сочетании эти продукты превращаются в «ритуальный» напиток, который должен задавать тон на ближайшую неделю.

Откуда пошла традиция пить кофе с корицей по четвергам

Истоки приметы до конца не ясны, однако исследователи культуры отмечают несколько возможных версий. Наиболее распространенная связана с восточной традицией употребления специй в напитках. В арабских странах корица издавна считалась символом богатства и достатка, а кофе — напитком купцов и торговцев. В дальнейшем эта практика перекочевала в Европу, где ей приписали дополнительные мистические свойства.

В астрологической традиции четверг находится под покровительством Юпитера — планеты, ассоциирующейся с изобилием, ростом и удачей. Считается, что в этот день особенно благоприятно проводить любые ритуалы, связанные с деньгами, карьерой и расширением возможностей.

Кофе с корицей в четверг становится своеобразным символическим актом: чашка напитка призвана усилить связь человека с энергией Юпитера. Считается, что запах корицы активизирует интуицию, а кофе помогает сосредоточиться на конкретных целях.

Современное распространение примета получила благодаря интернету и распространению астрологии. В последние годы в социальных сетях регулярно появляются публикации о «денежных четвергах», где рекомендуют именно этот ритуал.

Что говорить в четверг для привлечения денег

Помимо приготовления самого кофе, советуют также говорить несколько фраз. Если вы сами готовите напиток, во время добавления пряности в него нужно говорить: «Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки ко мне прирастают». В конце нужно добавить: «Да будет так!».

Во время употребления кофе мысленно можно произносить: «Монеты златые меж серебряных берегов рекой текут, да в кошель (ваше имя) деньги за деньгой несут. Сколько ни черпать, всё вовек не вычерпать». В конце нужно произнести: «Как сказано, так отныне будет».

Среди других фраз:

— «кофе горячий, аромат корицы, деньги приходят, удача струится»;

— «корица с кофе — союз на века, пусть деньги рекой текут в мои дела»;

— «в четверг корицу с кофе пью, удачу и счастье ловлю».

Фразы нужно произносить по три раза, четко и осмысленно. Важным является и вера человека в ритуал. Многие также советуют визуализировать то, что вы хотите получить.

Полезен ли кофе с корицей

С точки зрения медицины, кофе с корицей имеет ряд положительных эффектов. Кофеин стимулирует нервную систему, повышает работоспособность и улучшает концентрацию. Корица, в свою очередь, богата антиоксидантами, способствует нормализации уровня сахара в крови и улучшает пищеварение и борется с воспалениями.

Исследования показывают, что умеренное употребление кофе с корицей может снижать риск воспалительных процессов и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако врачи напоминают: чрезмерное увлечение напитком способно привести к бессоннице, тахикардии и повышенному давлению.