ФК «Факел» назначил Олега Василенко главным тренером команды
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды. Соответствующую информацию 1 октября опубликовали на официальном сайте команды.
«Олег Василенко возвращается в Воронеж! «Факел» подписал с тренером долгосрочный контракт», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Василенко уже возглавлял клуб из Воронежа в период с сентября 2020 по сентябрь 2022 года.
После 12 туров «Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками, добавляет «Спорт-Экспресс».
Ранее, 1 сентября, Игорь Осинькин стал главным тренером «Сочи». С декабря 2023 года пост главного тренера занимал испанский специалист Роберт Морено.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ