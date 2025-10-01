ФК «Факел» назначил Олега Василенко главным тренером команды

Реклама
Олег Василенко снова возглавил воронежский «Факел»
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды. Соответствующую информацию 1 октября опубликовали на официальном сайте команды.

«Олег Василенко возвращается в Воронеж! «Факел» подписал с тренером долгосрочный контракт», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Василенко уже возглавлял клуб из Воронежа в период с сентября 2020 по сентябрь 2022 года.

После 12 туров «Факел» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками, добавляет «Спорт-Экспресс».

«Мы можем обыгрывать всех»
Футболист «Балтики» Максим Петров — о сенсационном старте команды в РПЛ, первом поражении в чемпионате и своих партнёрах по клубу в расширенном списке сборной

Ранее, 1 сентября, Игорь Осинькин стал главным тренером «Сочи». С декабря 2023 года пост главного тренера занимал испанский специалист Роберт Морено.

