Народные приметы на 2 октября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах четверга, 2 октября, и о том, какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 2 октября 2025 года

На Руси 2 октября отмечали праздник Трофим и Зосима, известный также как Пчелиная девятина. С этого периода пчеловоды начинали готовить ульи к зиме: утепляли, закрывали летки и переставляли в теплое место. Медовый праздник длился девять дней. Всё это время на столе обязательно должен был присутствовать мед. Утром полагалось съесть ложку меда и запить теплой водой. Считалось, что этот ритуал укрепляет здоровье и дает силы на целый год.

По вечерам в деревнях устраивали Трофимовы вечерки. Молодежь собиралась вместе, принося с собой медовые угощения, и присматривала себе пару: девушки выбирали женихов, а парни невест. Нередко посиделки завершались помолвкой. Недаром в народе была популярна поговорка: «На Трофима счастье не проходит мимо». Еще существовало поверье, что если в один из таких вечеров пристально посмотреть в глаза избраннику, он непременно ответит взаимностью.

Большое значение в праздник придавали приметам. По ним определяли, какая погода установится в ближайшие месяцы. Особое внимание обращали на поведение пчел. Согласно наблюдениям, если пчелы поздно залетают в ульи — осень еще задержится. А если активно залепляют летки (отверстие, которое служит входом в улей) — следует готовиться к суровой зиме.

Другие приметы дня:

с утра появился иней — к ясной погоде;

вокруг Луны образовалось кольцо — к ненастью;

пошел мелкий дождь — зима будет мягкой;

слышен гром — к малоснежной зиме;

дует южный ветер — к теплой зиме и хорошему урожаю озимых;

с берез опали почти все листья — зима наступит рано;

синицы часто появляются возле дома — к заморозкам.

Что нельзя делать 2 октября

В народе верили, что на Трофима нельзя проявлять скупость и жадность, в частности жалеть мед. Им следовало угостить близких, а также поделиться с нищими. Считалось, чем щедрее хозяева, тем благополучнее будет следующий год. Категорически запрещалось в этот день причинять вред пчелам. По поверьям, это сулило болезни и другие несчастья для всей семьи.

Что еще нельзя делать 2 октября:

лениться и откладывать дела — к потере благополучия;

отказывать в милостыне — к финансовыми проблемам;

врать и распускать слухи — ложь вернется бумерангом;

брать острые предметы — велик риск травмы;

пересчитывать мелкие деньги — это грозит потерей крупных сумм;

проводить день в одиночестве — можно пропустить свое счастье.

Какой церковный праздник 2 октября

Православная церковь 2 октября чтит память святого мученика Трофима Синадского, пострадавшего за веру в царствование римского императора Проба (конец III века). Он был родом из Антиохии, ныне это город на территории Турции. Во время одного из языческих праздников, который сопровождался ритуальными жертвоприношениями и пиршеством, Трофим вместе с другим христианином по имени Савватий горячо молили Господа наставить заблудших на путь спасения.

Праведники вызвали гнев толпы. Их схватили и привели к правителю. На принуждения отречься от Христа мученики ответили решительным отказом. Обоих подвергли жестоким пыткам. От истязаний святой Савватий скончался, а Трофима отправили в другой город в железных сапогах с острыми гвоздями. Затем его бросили в темницу, где его тайно навещал христианин Доримедонт, ухаживая за ранами. Обоих бросили на съедение к диким зверям, но мученики остались нетронутыми. Тогда их усекли мечом.

В эту же дату вспоминают преподобномученика Зосиму Киликийского, жившего в IV веке. Будучи глубоко верующим, он не пожелал находиться среди язычников и удалился в пустыню. Там он жил среди диких зверей и птиц, обретя способность понимать их язык. Однажды Зосима встретил правителя-язычника Киликии Дометиана, по приказу которого был заключен под стражу. Предлагая доказать свою веру, правитель повелел привести на место одного из зверей. По молитве святого явился огромный лев, после чего Дометиан освободил святого, чтобы доставить к императору. Однако Зосима скончался, предав душу Богу.

Молитвы 2 октября

Считается, что святой Трофим защищает от врагов и помогает тем, кто сбился с верного пути. Зосиму Киликийского в народе называли покровителем пчел и пчеловодов. Потому часто ему возносят молитвы о здоровье пчел и хорошем урожае меда. Еще к нему обращаются перед походом на охоту или в лес, чтобы уберечься от нападения диких зверей.

Молитва Трофиму Синадскому

Тропарь, глас 8

«В Троице хвалимый Бог троицу мученик прослави, Трофима и Савватия и Доримедонта: в Того бо веровавше, врага низложиша. Тех молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас».

Кондак, глас 8

«Яко страдальцев основание и благочестия утверждение, Церковь чтит и славит твое светоносное страдание, приснопеваемый блаженне страдальче, доблемудре славне Трофиме, со страдавшими с тобою, очищение поющим тя испроси, яко непобедимь».

Молитва Зосиме Киликийскому

Тропарь, глас 4

«Мученик Твой, Господи, Зосимо во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша».

Кондак, глас 2

«Звезда светлая явился еси, непрелестная мирови, Солнца Христа возвещи, зарями Твоими, страстотерпче Зосимо, и прелесть погасил еси всю, нам же подаеши свет, моляся непрестанно о всех нас».

Ранее «Известия» рассказали о чем молятся преподобной Евфросинии Суздальской.