В Афганистане частично восстановили связь и работу интернета
Власти Афганистана частично восстановили работу интернета. Об этом 1 октября сообщили из Кабула собеседники «Известий».
«Оперативные сетевые данные показывают частичное восстановление подключения к интернету в Афганистане», — говорится в сообщении службы мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X (бывший Twitter).
Телеканал Amu TV со ссылкой на источники ранее сообщил, что аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета. Сотрудники воздушной гавани не были заранее информированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету.
Ранее, 30 сентября, сообщалось о полном отключении интернета в Афганистане. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, в стране также была нарушена работа телефонной связи.
Правительство движения «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, 1 октября опровергло сообщения о том, что запретило и отключило интернет в стране. Главный пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид, объяснил, что сбои в связи происходят из-за «разрушающейся оптоволоконной инфраструктуры», которую уже заменяют.
