«Талибан» опроверг сообщения о запрете интернета в Афганистане

Правительство движения «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, опровергло сообщения о том, что запретило и отключило интернет в стране, сославшись на износ оптоволоконных кабелей. Об этом 1 октября сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на заявление движения.

«Новости о том, что мы якобы наложили запрет на интернет, являются слухами, не имеющими реального основания», — приводит фрагмент заявления агентство.

Главный пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид, чьи слова приводятся в том сообщении движения, объяснил, что сбои в связи происходят из-за «разрушающейся оптоволоконной инфраструктуры», которую уже заменяют. Однако в заявлении не указано, когда именно будет восстановлено интернет-соединение, заключает AP.

Организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире, 29 сентября сообщила, что по всему Афганистану полностью пропало интернет-соединение. По информации службы, в стране также нарушена работа телефонной связи.

Днем позже специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что угрозы безопасности для граждан РФ, а также российских загранучреждений в связи с отключением интернета сейчас нет.

В тот же день телеканал Amu TV 30 сообщил, что аэропорт Кабула отменил все рейсы из-за отключения интернета на всей территории Афганистана. Среди отмененных были в том числе рейс авиакомпании Ariana Afghan Airlines в Дубай и рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул.

