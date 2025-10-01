Новак заявил о полном контроле ситуации на топливном рынке России

Ситуация на топливном рынке страны полностью контролируется, а баланс спроса и предложения обеспечен. Об этом 1 октября сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ответ на вопрос «Известий» в рамках Валдайского форума.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране», — рассказал он.

По словам Новака, на данный момент принимаются решения по дополнительному обеспечению потребностей. В частности, рассматриваются изменения в производственных процессах, включая использование различных химических присадок, что позволит увеличить объем производства бензинов и дизельного топлива. Эти меры также откроют дополнительные возможности для увеличения экспортных поставок.

Новак также отметил, что Россия ожидает роста предложения топлива в стране за счет ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах.

1 октября сообщалось, что правительство России планирует расширить меры для поддержки внутреннего топливного рынка. Отмечается, что инициатива рассматривается в рамках падения производства и нехватки топлива в некоторых регионах страны. Так, планируется обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

