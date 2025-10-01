Правительство РФ готовит меры поддержки топливного рынка
Правительство России готовится расширить меры для поддержки внутреннего топливного рынка. Об этом 1 октября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на обращение заместителя председателя правительства РФ Александра Новака премьер-министру Михаилу Мишустину.
Отмечается, что инициатива рассматривается в рамках падения производства и нехватки топлива в некоторых регионах страны. Так, планируется обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Также в правительстве предложили разрешить на полгода использование монометиланилина (октаноповышающей присадки к бензину) при его производстве. В случае принятия указанных предложений на внутренний рынок в месяц будет направлено не менее 350 тыс. т бензина в месяц и 100 тыс. т дизельного топлива.
Правительство России 30 сентября продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, а также ввело запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей.
