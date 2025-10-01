Обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве арестовали до 29 ноября
Константина Топорова, обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве, заключили под стражу до 29 ноября. Об этом 1 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Известно, что мужчина не был судим, находится в разводе и является отцом несовершеннолетнего ребенка.
Топоров обвиняется по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Топорова задержали 30 сентября, после того, как он нанес смертельные ранения своей начальнице в банковском отделении на Автозаводской улице. 40-летний Топоров дал признательные показания и рассказал, что к преступлению его подтолкнули издевательства со стороны женщины.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ