Кроссовер «Москвич 3» получил новую опцию

Автозавод «Москвич» внедрил в кроссоверы с индексом 3 телематические сервисы собственной разработки. С ними автовладельцы могут управлять функционалом автомобиля через смартфон. Об этом пресс-служба компании сообщила «Известиям» 1 октября.

С новыми функциями владельцы «Москвича 3» смогут контролировать состояние автомобиля (уровень топлива/заряда, пробег, статус дверей и замков), дистанционно управлять машиной (запуск двигателя, открытие/закрытие дверей, запуск климат-контроля), отслеживать ее местоположение в реальном времени, получать уведомления о важных событиях (низкий заряд АКБ, срабатывание сигнализации), а также настраивать доступ для других пользователей с различными уровнями прав.

Фото: «Москвич» Описание картинки

Установка телематических блоков проводится непосредственно на заводе. Сервис телематики доступен через приложения «Мой Москвич» для устройств на платформе Android и «МКонтроль» для iOS, которые будут доступны для скачивания в течение октября 2025 года.

В компании отметили, что функционал подключаемых сервисов доступен для любых комплектаций, входит в стоимость автомобиля и действует три года, по истечении периода сервисы доступны на платной основе.

Накануне сообщалось, что автозавод «Москвич» запустил собственный центр исследований и разработок (R&D), в новом подразделении уже работают более 60 инженеров.

