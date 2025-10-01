Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Мессенджер MAX начал блокировать доступ через неофициальные версии приложения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Мессенджер MAX блокирует доступ через неофициальные приложения, так как они представляют угрозу для данных пользователей. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба платформы.

«Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых альтернативных клиентов, которые предоставляют доступ к MAX, — представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы», — приводит фрагмент сообщения «РИА Новости».

Отмечается, что служба безопасности платформы оперативно блокирует подобные приложения. В пресс-службе мессенджера подчеркнули, что эти меры направлены на защиту пользователей от мошенников и киберугроз.

Вызов предпринят: количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах
Как это повлияло на качество сотовой связи и всем ли она доступна сегодня

Минцифры РФ 24 сентября представило новые сервисы мессенджера MAX. Отмечалось, что основной темой стали перспективы развития мессенджера в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями. При этом данная платформа не позиционирует себя как замена порталу «Госуслуги».

