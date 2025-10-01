Мессенджер MAX начал блокировать доступ через неофициальные версии приложения

Мессенджер MAX блокирует доступ через неофициальные приложения, так как они представляют угрозу для данных пользователей. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба платформы.

«Установка неофициальных сторонних приложений — так называемых альтернативных клиентов, которые предоставляют доступ к MAX, — представляет угрозу для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы», — приводит фрагмент сообщения «РИА Новости».

Отмечается, что служба безопасности платформы оперативно блокирует подобные приложения. В пресс-службе мессенджера подчеркнули, что эти меры направлены на защиту пользователей от мошенников и киберугроз.

Минцифры РФ 24 сентября представило новые сервисы мессенджера MAX. Отмечалось, что основной темой стали перспективы развития мессенджера в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями. При этом данная платформа не позиционирует себя как замена порталу «Госуслуги».

