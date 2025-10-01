Bloomberg узнало о близости G7 к соглашению по ужесточению санкций против РФ

Страны G7 близки к заключению соглашения о «значительном ужесточении» санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом 1 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы едины во мнении о необходимости действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для существенного скоординированного усиления мер по укреплению устойчивости Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что итоговый вариант заявления еще может быть изменен до того, как министры финансов стран «Большой семерки» выступят в среду, 1 октября. По данным Bloomberg, речь идет о санкциях в сфере энергетики, финансов и военной промышленности.

«Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на российский нефтяной экспорт, являющийся основным источником дохода страны», — уточняется в заявлении.

Ранее, 19 сентября, Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Сообщалось, что новый санкционный пакет будет включать запрет на инвестиции в российские особые экономические зоны (ОЭЗ), связанные с украинским конфликтом.

Позднее, 24 сентября, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российская экономика продолжает хорошо функционировать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Он отметил рост заработной платы в России и повышение уровня жизни.

