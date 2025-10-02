Реклама
Всему свое бремя: ХАМАС может не уложиться в сроки Трампа

Какие пункты в плане по Газе вызывают острые споры
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
ХАМАС считает нереалистичным возвращение заложников в установленный президентом США Дональдом Трампом 72-часовой срок. Об этом «Известиям» рассказал источник в палестинском движении. Он добавил, что для поиска тел погибших и перемещения пленных потребуется больше времени и подготовки. В свою очередь, в ФАТХ рассказали «Известиям», что вооружения бойцов ХАМАС принадлежат палестинской администрации и важно, чтобы в Газе оставались средства защиты от израильского вторжения.

ХАМАС просит больше времени

План Дональда Трампа по Газе, обнародованный 29 сентября в Вашингтоне, в общей сложности состоит из 20 пунктов. Он предусматривает полное прекращение огня, освобождение заложников в течение трех суток, а также передачу сектора под внешнее управление на переходный период. Жителям эксклава при этом предлагается возможность свободного выезда и возвращения.

Вместе с тем источник в палестинском движении сообщил «Известиям», что ХАМАС считает необходимым внести поправки в проект мирного соглашения, которое представила американская сторона на этой неделе. Спорный пункт — установленный Вашингтоном 72-часовой срок для выполнения ключевых условий: поиска тел заложников под завалами и организации перемещения пленных. В движении считают этот временной отрезок нереалистичным и настаивают на его продлении.

— Часть погибших заложников может находиться под руинами домов, разрушенных израильскими ударами, а сама процедура передачи пленников требует тщательной подготовки и координации на местах, — сообщил собеседник «Известий».

Напомним, что в Газе продолжают удерживаться 48 заложников, около 20 из них могут быть живы. По данным СМИ, в числе условий, которые ХАМАС готово принять, — освобождение 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки. В движении называют эту цифру приемлемой. Однако другой пункт — касающийся разоружения — вызывает резкое недовольство. Американская инициатива предполагает демонтаж военных структур группировки и передачу вооружений под международный контроль.

Эта часть плана вызывает дискуссии и среди других палестинских сил. Так, в крупнейшей фракции ФАТХ заявили «Известиям», что значительная часть вооружений, находящихся в руках ХАМАС, юридически принадлежит Палестинской национальной администрации (ПНА).

— ХАМАС должно было передать это оружие ПНА, но несколько раз отказывалось, — сказал «Известиям» пресс-секретарь движения в Газе Мунзир Хайек. — Сейчас речь идет о возможности передачи его арабским странам, но это не так важно. Важно, чтобы в Газе оставались средства защиты от израильского вторжения.

У ХАМАС есть «три-четыре» дня

Инициативу Трампа поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предупредивший, что в случае отказа ХАМАС еврейское государство «завершит работу самостоятельно». Сам Дональд Трамп в жесткой форме заявил 30 октября, что у ХАМАС есть «три-четыре дня» на согласие с его планом, «иначе им придется заплатить».

Москва, в свою очередь, пока воздерживается от окончательной оценки документа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия ознакомилась лишь с основными пунктами американского проекта и будет формировать позицию после консультаций со странами региона.

По мнению востоковеда Кирилла Семенова, соглашение, предложенное Дональдом Трампом, вряд ли можно рассматривать как подлинный компромисс.

— ХАМАС может пойти на договоренность не ради поиска компромисса, а как на тактический шаг. Любое прекращение операции облегчает жизнь населению Газы. Но нужно понимать, что Израиль в любой момент может нарушить договоренность. Чтобы соглашение имело основу, оно должно содержать меры воздействия на Израиль в случае нарушения, например, отказа вывести войска. Если этого нет, то требовать от ХАМАС выполнения всех прописанных условий будет не совсем корректно, — пояснил эксперт «Известиям».

В проекте нет ни упоминания о будущем палестинского государства, ни положений о деоккупации территорий Западного берега. По сути, соглашение не решает проблему, а лишь замораживает ее — и то, скорее всего, на короткое время, отметил Семенов.

По его словам, палестинское сопротивление сохраняет достаточные ресурсы, чтобы продолжать боевые действия даже при отказе от предложенного варианта.

— ХАМАС может удерживаться в Газе и вести войну с Израилем еще долгие годы. У движения есть возможности для противостояния, и оно вполне может рассчитывать на неожиданные политические изменения в Израиле. Поэтому для ХАМАС это соглашение не меняет ситуации принципиально: если они согласятся, то как на временный тактический шаг; если откажутся, их положение останется прежним, — резюмировал востоковед.

По информации арабских СМИ, палестинское движение выступает против пункта о полном разоружении. Обсуждается вариант передачи оружия под контроль арабских наблюдателей, однако окончательного решения пока нет. Британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя ХАМАС также заявила, что движение, скорее всего, отклонит предложенный Трампом план прекращения войны в Газе. Документ, по словам неназванного собеседника, «обслуживает интересы Израиля» и «игнорирует интересы палестинского народа». Источник отмечает, что движение выступает против целого ряда ключевых положений инициативы. В их числе как раз требование о разоружении, а также ввод так называемых международных стабилизационных сил.

Таким образом, несмотря на готовность палестинского движения в целом принять инициативу США, ряд ее положений продолжает вызывать острые споры и может затянуть процесс согласования.

