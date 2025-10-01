Президент Литвы сообщил о неэффективности ротационных систем ПВО в рамках НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа 1 октября выразил недовольство по поводу неэффективности ротационных систем противовоздушной обороны (ПВО) в рамках НАТО. По его словам, несмотря на то что эта идея была хорошо заложена в документах альянса, на практике она не оправдала ожиданий.

«К сожалению, я должен сказать, что очень хорошая идея ротационных систем ПВО, заложенная в документах НАТО, не работает, поскольку с 2023 года у нас лишь на несколько недель были размещены голландские системы Patriot и итальянские системы ПВО малой дальности», — рассказал он в эфире телеканала ČT24, размещенного на YouTube-канале.

Науседа также подчеркнул, что Литва и другие страны должны оказать Украине значительно большую поддержку, поскольку, по его словам, украинский конфликт обходится в €1 млрд в год. По оценкам президента Литвы, Украина может покрыть половину этой суммы, а остальное должно быть обеспечено международным демократическим сообществом. Он отметил, что мирные переговоры не работают и для решения конфликта необходимы давление и силы.

При этом Науседа отметил, что, несмотря на усилия по улучшению социального положения, в том числе увеличению пенсий и социальных выплат, на данный момент главный приоритет для Литвы — это обеспечение обороны.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является получение $1 млрд в месяц в рамках соглашения между США и НАТО по поставкам оружия Киеву. Уточняется, что инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) предоставляет возможность Киеву закупать вооружение, в частности системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и другое американское оборудование.

До этого, 11 сентября, сообщалось, что Украина запрашивает у Запада $60 млрд, в которые не будут входить прямые поставки вооружений и средства, выделенные Вашингтоном. Уточнялось, что по сравнению с 2024 годом, финансовые требования Украины выросли вдвое.

