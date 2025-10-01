Никита Михалков отреагировал на слова Пугачевой о его здоровье
Кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал слухи о своем здоровье, появившиеся после намека певицы Аллы Пугачевой о его здоровье. Об этом сообщил портал Gorod48.Ru.
Ранее Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) передала привет Михалкову, однако намекнула на его якобы проблемы со здоровьем, пожелав «не болеть».
Во время пресс-конференции в Липецке Михалкову задали вопрос о его состоянии, чтобы развеять слухи, возникшие после слов певицы. Режиссер заявил, что не понимает, о чем конкретно она говорила.
«Какие проблемы? Спина болит — это правда!» — сказал Михалков.
Ранее в этот день актер Виктор Сухоруков в разговоре с «Известиями» опроверг информацию о своей госпитализации, которая распространилась в СМИ. Он также подчеркнул, что «давно прекрасно себя чувствует».
