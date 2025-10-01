Актер Калюжный посетил премьеру фильма «Первый на Олимпе» со своим участием

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный, который проходит срочную службу в Российской армии, посетил премьеру спортивной драмы «Первый на Олимпе» со своим участием. Кадры события 1 октября публикуют «Известия».

«Рад, что сегодня посмотрят фильм не только мои родные и близкие, но и сослуживцы, с которыми мы сдружились», — отметил актер.

Также Калюжный выразил благодарность руководству и командованию своей части за предоставление увольнительной на премьеру фильма. При этом он назвал прохождение службы вдохновляющим и важным для себя периодом.

Премьера фильма «Первый на Олимпе» 9 октября 2025 года выйдет на широкие экраны. В картине Артема Михалкова Калюжный играет юного блокадника, советского гребца, двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова, который после войны посвящает себя спортивной карьере и готовится к Олимпиаде в Хельсинки.

Калюжный 19 июля поделился, что у него нет никакой сложностей в прохождении службы. Как сообщил менеджер артиста Григорий Сухов, Калюжный достойно проходит службу в Семеновском полку, заслуживая похвалы руководства. Снимать полнометражные ленты актер планирует в 2026 году.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ