Вперед в прошлое: какие кинопремьеры ждут нас в октябре

В октябре кинозрителям придется поднапрячь память — как историческую, так и кинематографическую. Впрочем, им помогут. Фильм Артема Михалкова «Первый на Олимпе» расскажет о первой золотой медали, завоеванной спортсменами СССР в 1952 году в Хельсинки, картина «Лермонтов» Бакура Бакурадзе поведает о последнем дне поэта перед роковой дуэлью. А фантастический «Трон: Арес», хотя и посвящен далекому будущему, но, чтобы разобраться с особенностями вселенной, придется вспомнить о предыдущих фильмах франшизы, самый свежий из которых вышел аж в 2010 году. О самых интересных премьерах октября рассказывают «Известия».

«Мир в огне»

2 октября

Мощная солнечная вспышка полностью уничтожила цивилизацию на восточном полушарии Земли. В постапокалиптическом мире немногие выжившие живут в постоянном страхе, а власть находится в руках многочисленных банд, дерущихся друг с другом за любые материальные артефакты, оставшиеся от прежней жизни. Джейк, один из самых удачливых сталкеров нового мира, собирает предметы искусства, когда-то ставшие знаковыми для человеческой культуры. Самое сложное из его заданий — найти в выжженной солнцем Европе оригинал «Моны Лизы », однако, прибыв в мир, где все воюют со всеми, он понимает, что его истинная миссия будет гораздо сложнее...

Кадр из фильма «Мир в огне» Фото: CAA Media Finance

Несмотря на скромный по сегодняшним меркам бюджет в 60 млн долларов, создатели «Мира в огне» с любовью и тщанием создали детальную и весьма натуралистичную атмосферу постапокалиптического мира, детали которого хочется увлеченно рассматривать — будь то заросшие плющом помутневшие стеклянные фасады зданий, коллекция орденов на груди у бродяги и мародеры в потасканной полицейской форме, которых главный герой встречает одной из лучших шуток фильма: «Ведь вы же не настоящие копы?» Кастинг тоже не подкачал: в роли сталкера — рестлер и киноактер Дэйв Батиста, с успехом изображающий накачанных монстров во всех форматах боевой фантастики — от «Риддика» до «Спектра». Его партнершей стала Ольга Куриленко, первая русскоязычная «Бонд герл», партнерша Дэниела Крейга в «Кванте милосердия». Сэмюел Л. Джексон, восседающий посреди апокалипсиса в дорогом пальто и цэковской шапке пирожком, довершает картину.

«На посошок»

2 октября

Два отвязных пятидесятилетних приятеля, Карлобианка и Дориано, отправляются в алкотур по окрестностям Венеции, чтобы вспомнить молодость , в которой чего только не было — от масштабного воровства на производстве до открытия главной тайны мироздания. Во время похода по барам они встречают стеснительного студента-архитектора Джулио и решают научить его веселиться и жить так, чтобы ему потом тоже было что вспомнить. Разудалый вечер навсегда изменит жизнь «ботаника».

Кадр из фильма «На посошок» Фото: BKM

Алкоголическое драмеди могло стать очередной итальянской комедией положений, однако режиссер Франческо Соссаи с самого начала взял настолько житейски искренний тон, что картина превратилась в социальную притчу о гармонии и конфликте поколений. Карлобианка и Дориано — вечные подростки, которые никогда не вырастут, потому что любую мысль о переменах в жизни предпочитают не обдумывать, а залакировать парой рюмок и несколькими умеренно скабрезными шутками. Джулио привык ответственно относиться и к любви, и к работе, но чтобы двигаться вперед, ему недостает пьянящей легкости и природной, безосновной веры в себя, которыми в избытке одарены его старшие товарищи. Возможно, им троим есть чем поделиться друг с другом. Фильм вошел в программу «Особый взгляд» в Каннах и на фестиваль в Торонто; имеет смысл узнать, за что именно.

«Первый на Олимпе»

9 октября

В основе фильма — подлинная биография двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. Для мальчика, пережившего блокаду, спорт стал шансом начать новую жизнь, оставив позади ужасы прошлого. Тренеры, как и он, обожженные войной, помогают молодому человеку заново найти себя и устремиться к новой цели. Спорт для него — это тоже бой, и победу в этом бою он считает для себя делом чести. И ради нее готов идти до конца.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе» Фото: Телеканал «Россия 1»

«Первый на Олимпе» — классическая спортивная драма о борьбе, преодолении и заслуженной победе. Кучерявый симпатяжка Глеб Калюжный кажется слишком красивым для мальчика-блокадника — но фокус в том, что на настоящего Юрия Тюкалова в молодые годы он похож словно брат-близнец. При этом биография знаменитого спортсмена настолько богата, что могла бы стать темой как минимум сериала. Выступив на Олимпиаде-1952 в Хельсинки — первой, в которой официально принимал участие СССР, — он завоевал для страны первое золото , впоследствии не только добыв вторую олимпийскую медаль, но и став шестикратным чемпионом Европы. После окончания спортивной карьеры Тюкалов некоторое время тренировал отечественную сборную, после чего нашел себя в художественном творчестве. Бюст Петра I его работы установлен на крейсере «Петр Великий», а его чеканное панно — часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Такую историю стоит знать.

«Лермонтов»

16 октября

Утро 15 июля 1841 года. Пятигорск, подножие горы Машук. Бывшие однокашники по юнкерской школе Николай Мартынов и Михаил Лермонтов готовятся к дуэли. Когда-то они были лучшими друзьями, потом стали приятелями-сослуживцами: охлаждению способствовала природная язвительность Лермонтова, не способного удержаться от колкостей даже в адрес собственного ближнего круга. И вот теперь они готовы стреляться насмерть, и хотя, по мнению историков, ни тот, ни другой всерьез не хотел гибели противника, дуэль разрушила обе жизни: после гибели Лермонтова Мартынов всю жизнь провел в затворничестве , каясь в своем поступке. Режиссер Бакур Бакурадзе попытался разобраться в истоках трагедии.

Кадр из фильма «Лермонтов» Фото: 1155

Говорят, «Лермонтов» Бакурадзе стал творческим ответом Николаю Бурляеву, снявшему одноименную картину в 1986-м. Согласно Бурляеву, гибель Лермонтова стала итогом метафизического противостояния поэта-патриота своей страны и враждебных России сил. Тем более Мартынов когда-то учился на одном курсе с Дантесом, а это многое объясняет. Увы, кинореплику Бакурадзе трудно признать до конца удачной. Российским режиссерам сюжеты про гибель гения вообще не особо даются — тому порукой «Последняя дорога», кажется, самый неудачный фильм неплохого режиссера Леонида Менакера. Прежде всего не хватает здоровой исторической отстраненности: герои все как один говорят трагическим шепотом и мучаются дурными предчувствиями, даже конюх. Полноте, господа, два века прошло; Лермонтов, конечно, гений, но эмоции уже имеют право подостыть.

«Трон: Арес»

16 октября

Если пару десятилетий назад человечество мечтало встретить братьев по разуму в звездных мирах, то теперь регулярно встречается с ними в виртуальных вселенных. Франшиза «Трон» посвящена одной из них: здесь живут программы с реальными человеческими чувствами, умеющие свободно передвигаться между реальным и виртуальным мирами , царит диктатура и проходят жестокие гладиаторские бои. Обитатели вселенной Трона — идеальные солдаты, и привлечение их в этом качестве в наш мир лишь вопрос времени. Программа по имени Арес станет первым из них...

Кадр из фильма «Трон: Арес» Фото: Paradox

Франшиза «Трон» существует с 1982 года: именно тогда на экраны вышел одноименный фильм, познакомивший человечество с виртуальной реальностью за десятилетия до ее расцвета. С тех пор вселенную «Трона» обогатили фильм «Трон: Наследие» 2010 года, одна короткометражка, мультсериал и четыре компьютерных игры. Неспешное развитие франшизы продолжил Йоахим Реннинг («Бандитки», «Малефисента: Владычица тьмы»). Джаред Лето в роли человека-программы Ареса и слава «Трона» как франшизы, всегда поддерживающей высокую планку по части спецэффектов, обещают отличное зрелище.

«Горыныч»

23 октября

Погружаясь в батискафе на дно Балтийского моря, бравый моряк Алексей Алехин не ожидал, что морское чудище утащит его в параллельную сказочную реальность, где ему придется стать родной мамой маленькому дракону Горынычу, излечить от хвори князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и защитить княжество от явных врагов и тайных предателей . Ну и завоевать сердце принцессы, куда без нее. Задачи непростые, но на то Алехин и моряк российского флота, чтобы делать невозможное. С помощью дракона и боевых товарищей, конечно.

Кадр из фильма «Горыныч» Фото: Телеканал «Россия 1»

История, как известно, повторяется дважды. Недавно Александр Петров спасал корабль от чудовища в военно-морском хорроре «Кракен», а теперь заботится о детеныше дракона и выглядит при этом не менее органично. В отличие от остальных персонажей, которые отыгрывают сценарий с изяществом похмельной столичной звезды на новогодней елке в ДК. И добродушный, но недалекий князь, и силач с фанаберией заслуженного артиста республики, и темные силы вовсю корчат рожи и встают в третью позицию на каждой фразе, и даже красавица-принцесса хоть и держится поживее, но моряцких шуток напрочь не понимает, что, впрочем, неудивительно. «А тебя дома ждет кто-нибудь?» — «Ипотека меня ждет!» — «Это кто, девушка твоя?» — и правда, принцессе не разобраться. Зато родителям будет повод хохотнуть.