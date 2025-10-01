Рябков заявил о проведении нового раунда переговоров РФ и США до конца осени
Третий раунд переговоров между Россией и США по «раздражителям» точно состоится до конца осени. Об этом 1 октября сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«До конца осени он точно состоится», — ответил он ТАСС на соответствующий вопрос.
По его словам, в настоящее время все подробности данной встречи находятся в процессе обсуждения. Рябков также добавил, что сейчас российская сторона настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 сентября сообщил, что третий раунд российско-американского диалога состоится этой осенью. По его словам, в рамках консультаций будут затронуты вопросы, касающиеся виз, функционирования и работы дипломатических представительств, а также форм собственности.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ