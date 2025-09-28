Лавров сообщил о договоренности РФ и США провести третий раунд консультаций осенью
Третий раунд российско-американского диалога по межгосударственным «раздражителям» состоится этой осенью. Об этом 27 сентября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам юбилейной 80-й Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
«Наш диалог ведется, было уже два раунда, третий мы с (госсекретарем США. — Ред.) Марко Рубио договорились провести этой осенью», — сказал он.
Министр уточнил, что в рамках консультаций будут затронуты вопросы, касающиеся виз, функционирования и работы дипломатических представительств, а также форм собственности.
По итогам прошедшей на полях ГА ООН встречи Лаврова и Рубио Москва отметила сохранение у Вашингтона курса на ведение честного и открытого диалога. При этом, как уточнил Лавров, интересы РФ и США совпадают, в частности, и в вопросах совместной реализации проектов.
