Лавров указал на сохранение в США курса на честный диалог с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит отхода США от курса на ведение честного диалога с Россией. Он сообщил об этом 27 сентября на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — сказал он.

По словам Лаврова, подобная ситуация наблюдается в отношениях между США и КНР, а также с целым рядом других стран, с которыми у них есть разногласия, противоречия или различное видение о ведении торговли и экономических дел.

Министр подчеркнул, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио было зафиксировано желание реализовать проекты, где интересы РФ и США совпадают. Кроме того, он также указал на готовность России к честному диалогу с Соединенными Штатами.

«А дипломатические комментарии, они могут быть самые разные», — заключил министр.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом США Дональдом Трампом, и Москва рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона в поиске путей решения украинского кризиса.

Позднее, 25 сентября, газета The New York Post указала, что внезапный разворот Трампа в заявлениях по теме Украины является стратегическим шагом для активизации переговоров между Москвой и Киевом.

