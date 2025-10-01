Реклама
Савельев заявил о лидерстве России по внедрению цифровых технологий в транспорт

Савельев: транспорт РФ лидирует в мире по внедрению цифровых технологий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Российский транспортный комплекс занимает лидирующие позиции в мире по внедрению передовых цифровых технологий. Об этом 1 октября сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Российский транспортный комплекс занимает на самом деле лидирующие позиции в мире по внедрению передовых цифровых технологий», — рассказал он на Международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2025».

Одним из важнейших направлений, по словам Савельева, является проект «Беспилотные логистические коридоры», в рамках которого разработана дорожная карта развития высокоавтоматизированных транспортных средств до 2028 года. Сейчас на дорогах и полигонах России работают 90 беспилотных грузовиков, которые за 2,5 года преодолели более 8,5 млн км.

Министерство транспорта разрабатывает проект федерального закона, который будет регулировать использование высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования, с планируемым вступлением в силу в III квартале 2027 года, добавил Савельев.

В рамках цифровых инициатив также продолжается развитие беспилотных авиационных систем. Россия входит в число лидеров по формированию нормативно-правовой базы для использования БАС наряду с такими странами, как США и Китай. Одной из ключевых задач Савельев назвал создание универсальной системы идентификации беспилотных транспортных средств, которая будет работать на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ее начнут использовать в марте 2026 года.

Кроме того, по словам Савельева, Минтранс России активно развивает цифровые решения для логистики. В частности, с 2026 года в стране станут обязательными «ГИС электронные перевозочные документы», которые значительно упростят взаимодействие между участниками перевозки. Также реализуется концепция интеллектуальных пунктов пропуска, что позволит сократить время досмотра грузовых транспортных средств до 10 минут.

Летная норма: Путин призвал не терять темпы в развитии аэропортов
На совещании с правительством президент также обсудил новые льготы для семей бойцов СВО и северный завоз

Савельев 4 сентября также отметил большое значение транспортной инфраструктуры для развития Дальнего Востока. По его словам, важным мегапроектом развития связанности освоения Дальнего Востока и Сибири является строительство восточного полигона железных дорог. Кроме того, до 2030 года предусмотрены мероприятия по модернизации аэродромной инфраструктуры 29 аэропортов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

