Песков назвал глупым заявление Уоллеса о «необходимости сделать Крым непригодным»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал 1 октября глупым заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о «необходимости сделать Крым непригодным для жизни».
«Что касается бывших заместителей обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, мы не считаем необходимым их комментировать», — отметил Песков на брифинге.
Соответствующее заявлении с предложением сделать Крым непригодным Уоллес сделал 30 сентября. Тогда также он предложил использовать немецкие дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ