Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Рубио заявил об ослаблении позиций США на мировой арене из-за шатдауна
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Синоптики спрогнозировали холодную зиму в России
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Fox News сообщил о споре Рютте с премьером Эстонии из-за истребителей МиГ-31
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
В Кузбассе завершили расследование дела о взяточничестве бывших должностных лиц
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Президент Румынии Дан растерялся перед караулом
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Бизнес-психолог назвал признаки неподходящей профессии
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Эстония начала уведомлять владельцев российских авто на границе об эвакуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Власти Эстонии начали расклеивать объявления с предупреждением об эвакуации российских автомобилей, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» возле границы с РФ. Кадры с парковки 1 октября публикуют «Известия».

На кадрах видно, что на стоянке находится множество автомобилей. На некоторые из них уже приклеили уведомления об эвакуации. Также можно заметить след колес автомобиля, который уже был эвакуирован.

Предположительно, транспортные средства находятся на парковке давно: у многих из них заржавели покрышки, с одного легкового автомобиля марки Audi сняли передние фары.

«Ваше транспортное средство припарковано в зеленой зоне рядом с пограничной станцией «Койдула», чем нарушены требования Закона о дорожном движении. <...> Департамент транспорта Эстонии вправе перемещать транспортные средства», — говорится в одном из уведомлений, оно написано на русском языке.

В документе также указано, что если владелец не заберет автомобиль с парковки у КПП, то его эвакуируют на охраняемую стоянку. Все связанные с этим расходы должен оплатить сам владелец транспортного средства: €152 за эвакуатор и €40 за каждые сутки нахождения авто на платной стоянке.

И суд, и там: в Прибалтике усиливаются репрессии против русскоязычных
По каким статьям чаще всего задерживают и почему Запад игнорирует проблему

Ранее в этот день сообщалось, что департамент транспорта Эстонии совместно с предприятием Svenai OÜ начинает эвакуацию и продажу автомобилей, оставленных более чем на 72 часа на парковке у КПП «Койдула» возле границы с РФ. По информации портала Rus.Postimees.ee, автомобили будут перемещены на охраняемую платную стоянку, расположенную в 44 км от КПП. Если владельцы заберут свои транспортные средства, они обязаны будут оплатить расходы на эвакуацию и хранение. В том случае, если владельцы не появятся, транспортные средства будут выставлены на аукцион.

