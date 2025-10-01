Эстония начала уведомлять владельцев российских авто на границе об эвакуации

Власти Эстонии начали расклеивать объявления с предупреждением об эвакуации российских автомобилей, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» возле границы с РФ. Кадры с парковки 1 октября публикуют «Известия».

На кадрах видно, что на стоянке находится множество автомобилей. На некоторые из них уже приклеили уведомления об эвакуации. Также можно заметить след колес автомобиля, который уже был эвакуирован.

Предположительно, транспортные средства находятся на парковке давно: у многих из них заржавели покрышки, с одного легкового автомобиля марки Audi сняли передние фары.

«Ваше транспортное средство припарковано в зеленой зоне рядом с пограничной станцией «Койдула», чем нарушены требования Закона о дорожном движении. <...> Департамент транспорта Эстонии вправе перемещать транспортные средства», — говорится в одном из уведомлений, оно написано на русском языке.

В документе также указано, что если владелец не заберет автомобиль с парковки у КПП, то его эвакуируют на охраняемую стоянку. Все связанные с этим расходы должен оплатить сам владелец транспортного средства: €152 за эвакуатор и €40 за каждые сутки нахождения авто на платной стоянке.

Ранее в этот день сообщалось, что департамент транспорта Эстонии совместно с предприятием Svenai OÜ начинает эвакуацию и продажу автомобилей, оставленных более чем на 72 часа на парковке у КПП «Койдула» возле границы с РФ. По информации портала Rus.Postimees.ee, автомобили будут перемещены на охраняемую платную стоянку, расположенную в 44 км от КПП. Если владельцы заберут свои транспортные средства, они обязаны будут оплатить расходы на эвакуацию и хранение. В том случае, если владельцы не появятся, транспортные средства будут выставлены на аукцион.

