Financial Times указала на запутывание Евросоюза в собственной бюрократии

Евросоюз (ЕС) рискует сорвать собственную программу по снижению административной нагрузки на бизнес из-за процедурных конфликтов в Европарламенте. Об этом 1 октября сообщила газета Financial Times.

По информации издания, государства еще в феврале договорились быстрее отменять некоторые правила, но процесс застопорился: комитеты Европарламента спорят из-за законопроектов, которые объединяют разные сферы в один документ.

Высокопоставленный дипломат ЕС признал, что «структура парламентских комитетов не способствует реформам». Глава промышленного комитета Борис Будка в письме председателю парламента Роберте Метсоле предупредил, что фрагментарность подхода приводит к «противоречиям» и дублированию поправок.

В статье отмечается, что споры касаются ключевых сфер — от отчетности компаний по правам человека и экологии до обороны и сельского хозяйства. Так, например, Европейская народная партия настаивает на ускоренном снятии бюрократических барьеров, тогда как социалисты предупреждают о рисках дерегулирования.

«Сейчас наступает момент истины: или мы дадим бизнесу инструменты для конкуренции, или будем наблюдать за закрытием предприятий», — заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

В ответ социалисты заявили, что упрощение правил не может происходить «в ущерб правам человека и окружающей среде». Несмотря на частичные успехи, парламент уже одобрил ряд точечных мер по сельскому хозяйству и налогу на углерод — системная реформа застопорилась.

Бывший премьер Италии Марио Драги призвал Брюссель отказаться от оправданий и признать, что затягивание реформ связано не только со структурой институтов, но и с политической волей.

Ранее в этот же день газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что в преддверии встречи лидеров Евросоюза (ЕС) в Копенгагене несколько стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию, выступили против предложения изменить правила для принятия новых стран-членов в союз. Уточнялось, что ранее президент Европейского совета Антониу Кошта предложил ввести голосование квалифицированным большинством вместо единогласного согласия. По мнению государств, такая реформа ограничит их собственную способность блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными.

