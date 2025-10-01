Реклама
В МИД РФ заявили о возможной слежке за депутатом Леонтьевым перед атакой ВСУ

Фото: t.me/SALDO_VGA
За погибшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) главой совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиром Леонтьевым могли следить. Об этом 1 октября заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

«Не исключается вариант, что за ним следили и наносили удар целенаправленно», — приводит слова Мирошника агентство «РИА Новости».

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что получивший ранения при атаке дрона ВСУ глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев скончался в больнице. Он добавил, что Леонтьев был известен как убежденный патриот, преданный интересам России и своего края.

Читайте также
