В МИД РФ заявили о возможной слежке за депутатом Леонтьевым перед атакой ВСУ
За погибшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) главой совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимиром Леонтьевым могли следить. Об этом 1 октября заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
«Не исключается вариант, что за ним следили и наносили удар целенаправленно», — приводит слова Мирошника агентство «РИА Новости».
Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что получивший ранения при атаке дрона ВСУ глава совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев скончался в больнице. Он добавил, что Леонтьев был известен как убежденный патриот, преданный интересам России и своего края.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ