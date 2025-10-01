В Индии волки-людоеды растерзали четверых детей и пожилую пару

В индийском штате Уттар-Прадеш волки растерзали четверых детей и пожилую пару. Об этом 30 сентября сообщило издание Hindustan Times.

«Волк рыскал в Мджара-Таукли примерно в дюжине близлежащих деревень <...> В период с 9 по 30 сентября в этом районе погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара», — говорится в материале.

Кроме того, по меньшей мере 20 жителей деревни получили ранения в результате нападения волков. Один ребенок, которого утащили волки, до сих пор не найден.

Для обеспечения безопасности населения и поиска хищников были мобилизованы 21 оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты.

В Индии 13 августа туриста растоптал слон, после того как тот предпринял попытки сделать селфи. Уточнялось, что из-за внезапной вспышки на телефоне животное напало на человека. Далее мужчина попытался убежать от слона, однако в момент, когда он упал, млекопитающее растоптало его.

