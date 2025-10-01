Платформа А7 получила рейтинг AА(RU) со стабильным прогнозом

Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, получила кредитный рейтинг AA(RU) с прогнозом «стабильный». Оценку с учетом требований российского законодательства и лучших мировых практик дало Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА).

Присвоение кредитного рейтинга AA(RU) стало важным этапом для А7, заявил генеральный директор А7 Илан Шор. «Это признание наших усилий по созданию качественной инфраструктуры для российского бизнеса в условиях глобальных экономических изменений», — подчеркнул он. Шор добавил, что это также «подтверждение способности отвечать требованиям современного рынка и гарантия нашей надежности перед партнерами и клиентами».

Платежная система А7 основана в октябре 2024 года. Она помогает российскому бизнесу проводить международные платежи независимо от внешних ограничений. Через систему проходит почти 12% всех внешнеторговых операций российского бизнеса, ею пользуются более 10 тыс. участников ВЭД. Ежедневно А7 проводит по всему миру свыше 1,5 тыс. операций.

Рейтинг AA отражает возможности компании выполнять долговые обязательства в срок и ее репутацию на рынке. Это оценка кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости организации.

В начале сентября А7 запустила финансово-расчетный центр для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке. Центр призван усилить взаимодействие с азиатскими странами, в которых сосредоточено до 80% внешнеторговых операций российского бизнеса.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ