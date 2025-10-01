Технологические лидеры соберутся в Москве на конференцию о будущем управления в эпоху ИИ
«Авито Тех» (технологическая дочерняя компания «Авито») проведет 17 октября avito.tech.conf — конференцию, посвященную лидерству и управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций.
Как сообщили в пресс-службе компании, на мероприятии в Москве соберутся лидеры, менеджеры и руководители разных уровней, отвечающих за развитие команд и стратегические решения.
Конференцию откроет управляющий партнер «Авито» Иван Гуз. Управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев выступит с докладом о меняющейся роли лидера в эпоху развития генеративного ИИ.
На панельных дискуссиях вместе с экспертами из других больших технологических компаний, участники обсудят будущее управления в технологической сфере и смогут процессы калибровок в крупных компаниях.
В центре внимания экспертов будет трансформация роли управленцев: от автоматизации рутинных задач и новых подходов к организации процессов до развития культуры доверия в командах и влияния ИИ на стиль и методы лидерства. Специалисты «Авито Тех» представят практический опыт управления командой из более чем 3 тыс. инженеров, расскажут о процессах калибровок и поделятся кейсами успешного внедрения ИИ-инструментов с измерением их реального эффекта на бизнес.
«Сегодня технологические лидеры сталкиваются с вдохновляющими и непростыми вызовами одновременно. Наша цель — показать, что лидерство может строиться на эмпатии, осознанности и разумном использовании технологий. Мы задумывали avito.tech.conf как открытую площадку для разговора о будущем лидерства: как управлять командами и процессами, выстраивать культуру и эффективно интегрировать ИИ в рабочие практики», — отметил Андрей Рыбинцев.
