Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор

В ближайшие выходные в Чехии пройдут парламентские выборы. Наиболее вероятным их результатом станет приход к власти евроскептиков во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. Он выступает за сокращение оборонных расходов и отказ от военной помощи Украине. Чего еще стоит ждать от выборов — в материале «Известий».

Что предшествовало выборам

• Парламентские выборы в Чехии пройдут в два дня, 3 и 4 октября. По их итогам будут определены 200 членов палаты депутатов и будет сформировано новое правительство. Выборы проходят в 14 многомандатных округах по партийным спискам. Для получения мандатов партиям требуется набрать не менее 5% голосов, двухпартийным коалициям — не менее 8%, трехпартийным и более — не менее 11%. Впервые в истории гражданам Чехии, проживающим за ее пределами, будет доступно голосование по почте.

• На прошлых выборах, прошедших в 2021 году, победу по числу голосов одержала правоцентристская коалиция «Вместе» (SPOLU), состоящая из Гражданской демократической партии (ODS), Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии (KDU-ČSL) и TOP 09 (ее название расшифровывается как «Традиция, ответственность, процветание»). Этот результат стал неожиданным, так как по всем опросам общественного мнения первое место должна была занять правопопулистская ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем, занимавшим пост премьер-министра с 2017 года.

• При этом из-за особенностей чешской избирательной системы лидерство по числу мест в парламенте получила как раз ANO — ей досталось 72 мандата, в то время как у SPOLU был на один меньше. Бабишу не удалось найти себе партнеров по коалиции для формирования большинства, в то время как к SPOLU присоединился либеральный альянс Чешской пиратской партии и «Старост и независимых». Суммарно они получили 108 мест в парламенте, хотя вскоре четверо депутатов-пиратов покинули коалицию.

Какие партии борются за власть

• Главным фаворитом выборов является партия ANO. Ее лидер Андрей Бабиш имеет репутацию «чешского Дональда Трампа» — он тоже является долларовым миллиардером, начал карьеру в политике под лозунгом свержения старых элит, успел побыть во власти и ее потерять, а теперь может вернуться в кресло премьера. Во время предвыборной кампании Бабиш даже пережил «покушение» — пожилой мужчина ударил его костылем по голове на митинге, так что политику пришлось на день лечь в больницу. Бабиш является противником увеличения военных расходов и поставок оружия Украине, выступает за компромисс по боевым действиям в стране и урегулирование отношений с Россией. При этом, когда он был премьер-министром, Прага вела не менее жесткую политику по отношению к Москве, чем сейчас.

• Правящая коалиция SPOLU за последние четыре года заметно растеряла свои позиции. Хотя она и идет второй в соцопросах, но уступает ANO около 10 процентных пунктов, а разница в мандатах между ними может достичь 30. SPOLU во главе с действующим премьер-министром Петром Фиалой как раз выступает за продолжение поддержки Украины и наращивание военных расходов в соответствии с обязательствами, взятыми по линии НАТО.

• На третье место претендует неофициальная коалиция, собранная крайне правой партией «Свобода и прямая демократия» (SPD) с еще тремя единомышленниками. В основе ее идеологии лежит антимигрантская и антизеленая политика. Лидер SPD Томио Окамура, родившийся в Токио, выступает за проведение референдумов о выходе Чехии из НАТО и Евросоюза, а также поддерживает ANO в отношении к украинскому кризису.

• Либеральные Чешская пиратская партия и «Старосты и независимые» в этих выборах участвуют раздельно, так как не хотят ассоциироваться со SPOLU. Оба объединения близки по духу — они выступают за введение евро вместо чешской кроны, евроинтеграцию и дальнейшую поддержку Украины в конфликте с Россией. Однако по отдельности они в соцопросах уступают своим принципиальным оппонентам из SPD.

• Определенное влияние на нынешние выборы может оказать крайне левая коалиция «Хватит!», в которой объединены коммунисты и социал-демократы. Они выступают за выход из НАТО и Евросоюза, однако по многим вопросам оппонируют правым из ANO и SPD. Хотя левые не пользуются широкой поддержкой, они способны забрать несколько мест, которых может не хватить правым и либералам.

Каких ждать итогов

• В настоящее время ANO настолько сильно опережает коалицию SPOLU, что победа партии Бабиша практически не вызывает сомнений. Однако самостоятельно сформировать правительство она пока не может. Результаты выборов во многом определяет то, с кем из них ей будет наиболее выгодно сформировать коалицию. Хотя ANO тяготеет к партиям правого толка, не исключен вариант ее объединения с коммунистами и социал-демократами. По самому разделяющему вопросу для Чехии — отношению к конфликту на Украине — у Бабиша и левых политиков есть единодушие.

• У центристов во главе с Фиалой шансов на удержание власти практически нет. Хотя в SPOLU и допускают возвращение широкой коалиции вместе с пиратами и «старостами», опросы не дают им всем более 40% по итогам выборов. С какими-либо другими партиями, имеющими шанс на попадание в парламент, они принципиально отказываются сотрудничать.

• При этом у них остается один козырь в рукаве — президент Петр Павел. Хотя у него нет такой власти, как у премьер-министра, все-таки именно он выдвигает победителя парламентских выборов на этот пост и имеет определенное влияние на то, как сложатся переговоры о формировании правительства. Павел дал понять, что не желает возвращения Бабиша и хочет проверить его бизнес-связи на конфликт интересов. Однако в случае убедительной победы ANO президент не сможет долго противиться результатам выборов. На этот случай Павел предупредил, что последней чертой, за которую он не позволит переступать Бабишу, — это проведение референдумов о выходе из НАТО и Евросоюза.

• Если выборы пройдут так, как сулят соцопросы, а Бабиш договорится с крайне правыми, для Европейского союза это станет значительным ударом. Чехия станет третьей евроскептичной страной наряду с Венгрией и Словакией, которая откажется строго следовать курсу Брюсселя и безоговорочно присоединяться к его инициативам. В первую очередь новое правительство будет настаивать на пересмотре санкционной политики по отношению к России, так как вызванный ей отказ от энергоносителей привел Чехию к экономическим проблемам и росту цен на электроэнергию. В компании с соседями из Венгрии и Словакии Чехии будет легче противостоять ограничениям Евросоюза, с которым население страны не желает мириться.