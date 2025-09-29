Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии после подсчета 90% голосов
Оппозиционные партии Молдавии, включая альянс «Патриотический блок», набирают 47,91%, опережая правящую «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 45,88%, после обработки 90,02% протоколов. Это 29 сентября следует из опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подсчетов.
Согласно этим данным, за оппозиционный Патриотический блок было отдано 27,11% голосов, а за блок «Альтернатива» — 8,76%. Кроме того, «Наша партия» к настоящему времени смогла набрать 6,33%, а партия «Демократия дома» – 5,71%.
На выборах проголосовало более 1,3 млн человек из которых 54,34% составили женщины, а 45,66% — мужчины.
Оппозиционная партия «Патриотический блок» смогла 29 сентября одержать победу на выборах, проходящих на участках в РФ после подсчета 100% протоколов. При этом, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 11,66% голосов.
Днем ранее стало известно о сохранении оппозиционными силами Молдавии лидерства на выборах — им на тот момент удалось получить 48,59% голосов избирателей.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ