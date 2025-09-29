Реклама
В 2025 году Россия увеличила на 72% экспорт сельди

0
EN
Фото: TASS/Jens Bьttner
По предварительным оценкам экспертов, за первые восемь месяцев 2025 года российский экспорт сельди увеличился на 72% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг $168 млн, а физический объем отгрузок вырос на 48%, до 177 тыс. т. Об этом 29 сентября сообщили «Известиям» в пресс-службе Федерального центра «Агроэкспорт».

Основную часть выручки принесла мороженая сельдь, экспорт которой увеличился на 70% год к году, до $146 млн. Еще 10% приходится на филе сельди ($17 млн, в 2,3 раза), 2,2% — готовую или консервированную продукцию из сельди ($4 млн, +4,8%).

Крупнейший покупатель российской мороженой сельди — Китай. В январе–августе 2025 года поставки в Поднебесную выросли в 2,1 раза, до $95 млн. На втором месте — Республика Корея с объемом около $20 млн, что на 17% выше восьми месяцев 2024 года. Замыкает «топ-3» Нигерия: с начала года в эту страну отгружено российской мороженой сельди на сумму более $13 млн — вдвое больше того же периода прошлого года.

В сегменте филе сельди крупнейшим рынком сбыта, как и в прошлом году, является Беларусь с долей более 90%. А ведущий потребитель российской консервированной сельди — Казахстан с долей около 34%.

«В 2024 объем мировой торговли сельдью и продукции из нее превысил $1,5 млрд, и Россия входит в число крупнейших экспортеров. Спрос на рыбу и морепродукты на зарубежных рынках растет, особенно в недорогом сегменте. Сельдь — один из самых востребованных и доступных рыбных продуктов на только на российском рынке, но и составляющая рациона жителей многих других стран», — пояснил «Известиям» руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал «Известиям», что рост объемов экспорта российской сельди в 2025 году объясняется восстановлением спроса на мировом рынке. В прошлом году экспорт сельди из РФ на основные рынки сбыта существенно просел, и в этом году происходит восстановление объемов. Увеличивать экспорт сельди России помогают и хорошие промысловые результаты. По данным к середине сентября, вылов тихоокеанской сельди в РФ достиг 391 тыс. т, что на 21% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

«Сельдь — самый популярный вид рыбы в России, поэтому вылов ориентирован на удовлетворение прежде всего внутреннего потребления. Вместе с тем хорошая ситуация на промысле самого массового вида сельди в стране — тихоокеанской сельди — и хорошие прогнозы по вылову атлантической сельди (около 60 тыс. т, на уровне 2024 года) позволяют наращивать экспорт», — отметил он.

По словам Зверева, Россия остается главным поставщиком сельди на два крупнейших рынка потребления — Китай и Республика Корея.

«Это следствие целенаправленной политики российских экспортеров по укреплению своих позиций на этих рынках. Кроме того, при поставках на азиатские рынки, благодаря более короткому логистическому плечу и хорошим объемам вылова более дешевой тихоокеанской сельди, мы имеем ценовое преимущество перед нашим основным конкурентом в секторе сельди — Норвегией», — добавил президент ВАРПЭ.

Он привел пример, в соответствии с которым российская сельдь (тихоокеанская) отгружается на китайский рынок за $0,75 за килограмм, тогда как норвежская (атлантическая) — за $1,41 за килограмм.

Как показало проведенное ВАРПЭ исследование потенциала российского рыбного экспорта, к 2030 году российский экспорт мороженой сельди может вырасти в денежном выражении в более чем в полтора раза — до свыше $301 млн. Зверев сообщил, что сейчас мороженая сельдь на мировом рынке ценится больше, а спрос на филе низкий. Для филе сельди главное направление поставок — внутренний рынок, как указал эксперт, но его корпорация видит перспективы роста поставок мороженой сельди при сохранении положительной динамики вылова, отмечая очень перспективным рынок Египта. Эта страна — один из крупнейших импортеров сельди, однако в настоящее время норвежцы обходят РФ на этом направлении: в прошлом году Россия поставила на египетский рынок 5 тыс. т.

По данным ВАРПЭ, с которыми 10 сентября ознакомились «Известия» с начала в этом году лососевой путины на российском рынке промаркировано свыше 7,3 тыс. т соленой красной икры — этот показатель на 18% больше, чем в 2024 году. Этот процесс уже подходит к концу, что позволяет говорить о формировании устойчивого и целевого тренда на внутреннем рынке.

