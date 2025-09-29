Ледовый период: как прошли прокаты российских фигуристов в Питере

Среди зимних видов спорта, пожалуй, только фигурное катание может сейчас похвастаться полными залами и ажиотажем (КХЛ за скобками). Контрольные прокаты сборной, прошедшие в Петербурге, удались не только с точки зрения посещаемости — процентов 80–90 заполненных мест и полностью занятые спонсорами борты.

Кто впечатлил

Вопросы вызвало появление среди спонсоров сети быстрого питания — мол, где утонченные фигуры спортсменок, а где курочка в панировке. Но это имеет смысл критиковать, зная сумму контракта, а она, вероятно, хорошая и федерацию устроила. Тем более что среди прочих спонсоров курочку уравновесил появившийся в фойе со своей зоной высокобелковый сыр.

Слова благодарности хочется сказать даже стюардам, работавшим на арене. Никакого синдрома вахтера, всё вежливо и без погони за неправильными словами на плакатах. Красиво оформил арену Первый канал, проецируя портреты фигуристов на огромные баннеры, свисавшие с потолка. Замены погибшему комментатору Александру Гришину не нашлось — вместо него был портрет, а рядом лежал букет роз.

Что касается спортивной составляющей, здесь всё сложнее. Сентябрь никогда не был моментом лучшей формы фигуристов, ибо зачем? Прокаты без выставления оценок и с сильно сниженной спортивной составляющей — что-то вроде спектакля и возможности увидеть дайджест мировой культуры. Что сейчас модно, актуально и как всё это переносится на лед.

По-настоящему впечатливших программ набралось по пальцам одной руки. Ритм-танцы на тему 1990-х, особенно «Сука любовь» Щербаковой/Гончарова, но также Prodigy Кагановской/Некрасова и даже Андрей Губин от Шевченко/Ежлова. У девушек приятное впечатление оставила возможная претендентка на титул чемпионки России Алиса Двоеглазова — она выступала под нарезку группы ABBA. У Бойковой/Козловского получилась энергичная и даже злая «Лунная соната».

Снова снизилось количество русской музыки, если не считать ритм-танец — будто подсознательно в олимпийский сезон хочется поставить что-то на зарубежную публику, а может, люди чувствуют дыхание возвращения.

При этом достаточно много программ оказались либо сырыми, либо без эффекта новизны. Мишина/Галлямов снова катали классику в короткой программе, не избежали мы и в этом сезоне Malade, «Нотр-Дам» и других привычных тем. Но при правилах, в которых главное — прыжки и баллы, креатив уходит на второй план.

Вернуть полный пьедестал

Почему Двоеглазова — вероятная чемпионка России, хотя в Олимпиаде участвует Аделия Петросян? Ученице Этери Тутберидзе (они обе из этой группы) 16 лет, она не проходит во взрослые соревнования по международному возрастному цензу, а по российскому уже может выступать на высшем уровне. А потому имеет преимущество по четверным прыжкам. Собственно, только Двоеглазова исполнила их две штуки (четверные тулупы сольно и в каскаде), но упала с лутца. Была еще Садкова, но ее удачная попытка того же тулупа стоила сразу нескольких падений по ходу программы — вряд ли это можно считать удачей.

Но общее впечатление — группа Тутберидзе может вернуть себе полный пьедестал у женщин. Двоеглазова, Петросян, Садкова — вполне вероятный расклад, а есть еще Акатьева. Единственная соперница — Горбачева, но в Питере она выступила неубедительно и даже назвала себя балбесом после произвольной программы — перепутала прыжки. Школы Плющенко во взрослом одиночном катании по сути нет, у Муравьевой программы в подходящем ей драматичном стиле, но тяжелая физическая форма и до тройного акселя там будто далеко.

Петросян тоже далеко, в Питере она каталась с ошибками в оба дня, но это не должно наводить нас на панику перед Олимпиадой. Аделия прилетела из Пекина всего неделей ранее и имела право на то, чтобы выдохнуть, а не нагонять на себя ответственность. Так что просто спасибо ей за приезд и привлечение зрителей.

У пар традиционное противостояние Машиной/Галлямова и Бойковой/Козловского стало плотнее — вторые всё так же ошибаются, но и первые после травмы партнера не в лучших кондициях. Поэтому можно сказать, что схватку в Питере Саша и Дима даже с минимальным преимуществом выиграли — за счет успешного четверного выброса на полкатка, отправившего зал в экстаз.

Но после неудачи с поездкой на Олимпиаду есть ощущение, что к следующим Играм в парах будут править другие. Очень бы хотелось ошибаться и надеяться, что оба лучшие дуэта страны сохранят молодость и после пары чемпионатов мира еще и будут бороться за олимпийские путевки.

А вот в танцах в отсутствие не получивших олимпийскую путевку Степановой/Букина, кажется, становится теснее — локтями толкаются уже пять-шесть молодых пар, и если мы надеемся на возвращение, то начинать придется с одной квоты. Представьте, как за нее будут грызться.

Прямо во время прокатов генеральный директор федерации Александр Коган сменил должность на генерального секретаря (которого раньше в штате не было), а гендиром стала конькобежка Светлана Бажанова. Возможно, это подготовка к укрупнению федерации и слиянию с конькобежцам после Олимпиады. Значит, наверняка разбираться будут и на этом уровне.

Но это хорошо, когда есть за что бороться. Главное ощущение от прошедших прокатов — фигурное катание не умирает, а держится. Деньги и нерв в нем всё еще есть.