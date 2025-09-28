Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Стрельба, произошедшая в церкви города Гранд-Бланк в штате Мичиган, является целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах. Об этом 28 сентября написал на своей странице в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.
«ФБР немедленно прибыло на место происшествия и будет руководить федеральным расследованием, а также оказывать всестороннюю поддержку государственным и местным чиновникам», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, подозреваемый в совершении преступления мертв. При этом он заявил, что администрация США будет информировать общественность о ходе расследования.
Ранее в этот же день телевизионная станция Fox 2 Detroit со ссылкой на заявление полиции сообщила о стрельбе в церкви города Гранд-Бланк в штате Мичиган в США. Уточняется, что в результате происшествия несколько человек были застрелены. Кроме того, там произошел пожар. Полиция призвала жителей избегать район, где произошла стрельба.
