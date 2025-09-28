СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине

Страны Евросоюза (ЕС) в панике после призыва президента США Дональда Трампа разбираться с конфликтом на Украине самостоятельно. Об этом 27 сентября сообщила норвежская газета Steigan.

«Главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на Бэмби на льду, когда говорит: «Он (Трамп. — Ред.) обещал остановить убийства. Так что это не наша ответственность», — говорится в материале.

Авторы отметили, что комментарии Каллас прозвучали в тот момент, когда Украина и ее союзники пытаются осознать значение внезапной смены курса политики Трампа в отношении Киева.

«Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы», — отметили в статье.

Издание также приводит рассуждения бывшего аналитика военной разведки швейцарской армии Жака Бо. Он считает, что Европа находится в стратегическом вакууме и панике, вызванной отказом Трампа от участия в украинском вопросе.

По его словам, ЕС продолжает покупать российскую нефть косвенно, через Индию или Турцию, и даже российский сжиженный природный газ (СПГ), который зачастую дешевле американского.

«Тем временем американские компании получают рекордные прибыли и загоняют Европу в долгосрочную структурную зависимость. Таким образом, европейская энергетическая политика выглядит как стратегия самоуничтожения: она ослабляет экономику, увеличивает зависимость от Вашингтона и укрепляет ось Москва – Пекин, фактически не ослабляя Россию», — приводит Steigan слова эксперта.

Ранее, 24 сентября, газета «Страна.ua» сообщила, что Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Киев может добиться победы «при помощи ЕС». Уточнялось, что при этом глава Белого дома не сказал ни слова о поддержке США в данном вопросе.

