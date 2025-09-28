Вэнс заявил о сохранении в США желания урегулировать конфликт на Украине
США по-прежнему настроены на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом 28 сентября сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — сказал он.
Вэнс добавил, что для достижения мира необходимы усилия всех участвующих в переговорах сторон.
27 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил о заинтересованности американского лидера Дональда Трампа в завершении конфликта на Украине. По его словам, это также демонстрирует весь опыт общения двух государств.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ