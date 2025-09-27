Реклама
Сюжет:

Лавров указал на заинтересованность Трампа в завершении конфликта на Украине

Лавров: Трамп заинтересован в завершении конфликта на Украине
Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, весь опыт общения России и США, в том числе на высшем уровне, показывает готовность Соединенных Штатов положить конец конфликту и помочь завершить его на основе учета и ликвидации первопричин кризиса.

«У меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован», — сказал он.

Сделке время: Путин и Трамп заинтересованы в окончании конфликта на Украине
Полного понимания лидеры РФ и США пока не нашли, но добились значительного прогресса

Трамп 23 сентября заявил, что неустанно работает над завершением конфликта на Украине. Позднее, 24 сентября, госсекретарь США Марко Рубио указал на приверженность США к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон призывает и Москву, и Киев сделать всё возможное для этого.

