Лавров указал на заинтересованность Трампа в завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).
По его словам, весь опыт общения России и США, в том числе на высшем уровне, показывает готовность Соединенных Штатов положить конец конфликту и помочь завершить его на основе учета и ликвидации первопричин кризиса.
«У меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован», — сказал он.
Трамп 23 сентября заявил, что неустанно работает над завершением конфликта на Украине. Позднее, 24 сентября, госсекретарь США Марко Рубио указал на приверженность США к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон призывает и Москву, и Киев сделать всё возможное для этого.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ