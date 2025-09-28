В Белгородской области супруги пострадали при атаке дрона на автомобиль
Супружеская пара пострадала в селе Отрадное Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина — непроникающее осколочное ранение живота», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что житель Белгородской области, который получил ранения при атаке беспилотника ВСУ, скончался в больнице. Также в селе Репяховка Краснояружского района мужчина подорвался на взрывном устройстве. В результате от полученных ранений мирный житель скончался на месте.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ