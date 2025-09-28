Реклама
Вэнс обозначил условие США для продажи нефти Венесуэлой
Министр здравоохранения США Кеннеди назвал способ победить американскую армию
Трамп прокомментировал убийство женщины в Миннеаполисе в ходе протеста
Сийярто заявил о шаге Запада к прямому конфликту с Россией
Axios сообщил о планах Трампа создать «Совет мира» по Газе
CBS сообщил о смерти женщины во время стрельбы в Миннеаполисе в США
Глава минэнерго США Райт заявил об отсутствии намерений красть нефть у Венесуэлы
У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кигана был диагностирован рак
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций
Руководство ЕС встретилось с Зеленским и обсудило вступление Украины в союз
«Барселона» разгромила «Атлетик» со счетом 5:0 в полуфинале Суперкубка Испании
Генсек ООН подчеркнул суверенитет Венесуэлы над ее природными ресурсами
В США заявили о намерении напрямую продавать венесуэльскую нефть
В немецких СМИ сообщили о поданном иске евродепутата Де Мази против фон дер Ляйен
В российских силовых структурах заявили о расширении подразделений ВСУ
В Белом доме назвали отношения Трампа с Путиным и Си Цзиньпином очень открытыми
Трамп заявил о медленном производстве вооружения для армии США
Сюжет:

В Белгородской области супруги пострадали при атаке дрона на автомобиль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Супружеская пара пострадала в селе Отрадное Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина — непроникающее осколочное ранение живота», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Токсичные подходы: ОЗХО хотят привлечь к расследованию преступлений ВСУ
В Россию может приехать группа экспертов организации, которой предъявят доказательства применения Киевом химоружия

Ранее в этот день Гладков сообщил, что житель Белгородской области, который получил ранения при атаке беспилотника ВСУ, скончался в больнице. Также в селе Репяховка Краснояружского района мужчина подорвался на взрывном устройстве. В результате от полученных ранений мирный житель скончался на месте.

