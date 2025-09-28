Трамп заявил о «реальном шансе» добиться соглашений на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп 28 сентября выразил уверенность в том, что удастся достичь значимых соглашений по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас есть реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в жизни. Мы сделаем это», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом конкретные детали своих планов Трамп не раскрыл.

23 сентября газета The Guardian сообщила об опасениях британских чиновников признания Трампом израильского контроля над поселениями на Западном берегу реки Иордан в отместку за решение ряда стран признать Палестину. Уточняется, что некоторые союзники американского лидера пытаются это сделать, однако арабские лидеры сопротивляются этому.

21 сентября стало известно, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция официально признали государственность Палестины. Помимо этого, Португалия также намерена это сделать. Такой шаг стал частью координированных международных усилий, связанных с созданием нового импульса для решения израильско-палестинского конфликта «в формате двух государств», который будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС.

