Реклама
Прямой эфир
Мир
Танкер Marinera с 24 декабря получил временное разрешение плавать под флагом РФ
Общество
Росавиация классифицировала падение вертолета в Пермском крае как катастрофу
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Общество
В МВД назвали самые частые схемы интернет-мошенничества с банковскими картами
Мир
На танкер Marinera высадились военно-морские силы США
Общество
При крушении вертолета в Пермском крае погиб экс-депутат Ильяс Гимадутдинов
Мир
Трамп выразил сомнение в поддержке США странами НАТО в случае необходимости
Спорт
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Гонконге
Общество
По факту отравления детей-регбистов в Сочи возбудили уголовное дело
Мир
Министр обороны Бельгии Франкен раскритиковал США в связи с Венесуэлой
Мир
Победитель «Дакара-2025» Язид Аль-Раджи сошел с дистанции и не смог защитить титул
Мир
В Европе из-за снега и гололеда произошел транспортный коллапс
Мир
В США заявили о намерении напрямую продавать венесуэльскую нефть
Мир
CNBC сообщил о намерении США смягчить санкции в отношении Венесуэлы
Мир
Захарова назвала требование Мерца про выезд украинцев в ЕС намеком Зеленскому
Общество
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Мир
В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем
Сюжет:

Трамп заявил о «реальном шансе» добиться соглашений на Ближнем Востоке

0
EN
Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп 28 сентября выразил уверенность в том, что удастся достичь значимых соглашений по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

«У нас есть реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в жизни. Мы сделаем это», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом конкретные детали своих планов Трамп не раскрыл.

Подавление Газы: сколько времени может занять операция Израиля против ХАМАС
По оценкам военных, в городе им противостоят несколько тысяч боевиков

23 сентября газета The Guardian сообщила об опасениях британских чиновников признания Трампом израильского контроля над поселениями на Западном берегу реки Иордан в отместку за решение ряда стран признать Палестину. Уточняется, что некоторые союзники американского лидера пытаются это сделать, однако арабские лидеры сопротивляются этому.

21 сентября стало известно, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция официально признали государственность Палестины. Помимо этого, Португалия также намерена это сделать. Такой шаг стал частью координированных международных усилий, связанных с созданием нового импульса для решения израильско-палестинского конфликта «в формате двух государств», который будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026