Новых сезон: воссоединение двух поколений «Папиных дочек» и Шекспир в духе 90-х

Эммануэль Турецкая, ставшая недавно жертвой мошенников, появилась на светской премьере иммерсивного спектакля «Ромео и Джульетта», переосмысленного постановщиками в современных реалиях — на рубеже 1990-х и 2000-х. Два поколения «Папиных дочек» встретились на ковровой дорожке презентации сезона СТС. Алла Сигалова, Дарья Екамасова, Стася Милославская — на открытии выставки фоторабот. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.

Воссоединение «Папиных дочек» и Маковецкий в роли Брежнева

В светском календаре у героев столичной хроники началась самая горячая пора, которая продолжит набирать обороты в преддверии новогодних праздников. Для тех, кто отвечает за производство контента, это время рассказать о своих планах на предстоящий сезон. Первым на прошлой неделе слово взял СТС, который собрал индустрию — актеров, режиссеров, продюсеров — в пространстве TAU. Среди гостей вечера были оба поколения «Папиных дочек», даже некогда редкая гостья светских мероприятий Анастасия Сиваева , известная по роли Даши Васнецовой в версии 2007 года.

Полина Айнутдинова, Анастасия Сиваева и Ева Смирнова Фото: пресс-служба СТС Дарья Мельникова Фото: пресс-служба СТС Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович Фото: пресс-служба СТС Виталия Корниенко Фото: пресс-служба СТС

Многие из собравшихся встречали друг друга словами «будто и не расставались», вспоминая недавно прошедший в Сочи недельный фестиваль онлайн-платформ «Новый сезон». Что до нового сезона телеканала, то одним из главных его событий станет проект « Форт. Возвращение легенды» с Александром Петровым. Его снимали в Кронштадте, и он станет первым опытом актера в роли ведущего шоу.

Эстафету принял Институт развития интернета, который провел свою масштабную презентацию на следующий день в «Художественном», где представил более 80 проектов на ближайший год. В числе самых ожидаемых были анонсированы продолжение хита «Ландыши» о новых испытаниях любимой экранной пары Кати и Лехи в исполнении Ники Здорик и Сергея Городничего, масштабная экранизация братьев Стругацких «Трудно быть богом», съемки которой частично проходили в Иране, спортивная драма «Игра на вылет» с Данилой Козловским и стильный исторический детектив «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким в роли Брежнева.

Федор Бондарчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сергей Марин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Помощник президента РФ Владимир Мединский и первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Петр Толстой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Гавриил Гордеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Денис Власенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Владимир Канухин и Дарья Блохина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Вадим Галыгин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Александр Голубев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Михаил Китаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще одной презентацией отметились новые «Звезды в джунглях». Второй сезон снимали на Карибах, а премьеру устроили в одном из столичных ресторанов, где по такому случаю угощали авторским напитком «Привет Натану» — женатый певец был в центре скандала из-за близких отношений с блогером Лерчек в первом сезоне. Гостями вечера стали рэпер ST, модель Елена Кулецкая, блогер Карина Нигай, актеры Сергей Романович, Наталья Рудова, Аристарх Венес, которого ведущая шоу Ольга Бузова со сцены назвала новым ухажером.

Михаил Галустян и Ольга Бузова Фото: пресс-служба ТНТ Елена Кулецкая Фото: пресс-служба ТНТ Александр Степанов ST Фото: пресс-служба ТНТ Наталья Рудова Фото: пресс-служба ТНТ Карина Нигай Фото: пресс-служба ТНТ

Новые выставки в Москве

Еще одним поводом встретиться у звезд кино на прошлой неделе стало открытие в галерее In Artibus Foundation фотовыставки, героями которой стали Никита Михалков, Сергей Безруков, Алла Сигалова, Александр Петров, Светлана Иванова, Лев Зулькарнаев, Стася Милославская и другие. Все снимки стали частью второго выпуска коллекционного альманаха «Черно-белое кино» журнала «КиноРепортер», который презентовала его главный редактор Мария Лемешева.

Алла Сигалова Фото: Евгений Смирнов Мария Андреева и Мария Лемешева Фото: Евгений Смирнов Дарья Екамасова Фото: Евгений Смирнов Стася Милославская Фото: Евгений Смирнов Марина Ворожищева Фото: Евгений Смирнов

Продолжила череду мероприятий совсем другая по настроению выставка — «Super Toys. Искусство внутри», посвященная дизайнерским игрушкам. Пространство ДК «Кристалл» заняли культовые работы Kaws, Бэнкси, Такаси Мураками и нашумевшие Лабубу гонконгского художника Касинга Лунга , за которыми охотятся коллекционеры по всему миру. Российские художники дали свой ответ зарубежным мастерам.

Один из примеров — работы Евгения Чеса из серии «Снимаем маски». Так, за образом Микки Мауса скрывается Заяц из «Ну, погоди!», а за маской Гомера Симпсона — другой советский персонаж, Львенок. Особое место занял проект ChikoRoko соавтора «Смешариков» Ильи Попова. Здесь знакомые Крош и Ежик в лимитированных коллаборациях с зарубежными авторами и брендами, которые продаются на уровне коллекционных релизов. Расписанный вручную Крош с гигантским глазом по центру стоит 600 тыс. рублей, а градиентный вишнево-оранжевый Ежик высотой 118 см станет частью чьей-то коллекции за 700 тыс. рублей.

Художник Евгений Чес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Завершала череду вернисажей ярмарка современного академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд». Раньше Art Russia регулярно представляла публике совриск, но, видя запрос от художников классической школы, расширила программу. Участников оказалось немало. В Гостином Дворе публике представили более сотни стендов галерей и независимых художников. Увидеть первыми работы смогли гости превью, среди которых были актриса Елизавета Арзамасова, режиссер Валерия Гай Германика, звезды балета Сергей Филин и Мария Прорвич.

Модный показ в Доме Пашкова

Модная публика на прошлой неделе встретилась в Доме Пашкова, где состоялся показ осенне-зимней коллекции Henderson, вдохновленной итальянской эстетикой 1980-х. Погружение в атмосферу началось еще до старта шоу — гостей встречали роскошные ретроавтомобили, припаркованные у входа. Открыло показ танцевальное соло Рината Ханджяна, а дефиле сопровождал его дуэт с солисткой МАМТ Полиной Заярной. Еще один неожиданный ход — на подиуме в мужских пиджаках дефилировали модели и женского пола.

Александр Рогов Фото: Иван Мудров Фото: Иван Мудров Фото: Иван Мудров Иван Чуйков Фото: Саша Мурашкин

Эммануэль Турецкая, Дина Саева и Дэни Барнс на премьере спектакля

В театральной повестке событием на прошлой неделе стала премьера иммерсивного спектакля «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени». Она дала старт десятому сезону театра «Особняк Дашков 5», идейным вдохновителем которого стал хореограф Мигель. Постановщики переосмыслили историю в современных российских реалиях на рубеже 1990-х и нулевых. Действие разворачивается под хиты эпохи в разных комнатах особняка, между которыми зритель может свободно перемещаться .

Эммануэль Турецкая Фото: пресс-служба спектакля «Ромео и Джульетта» Анфиса Черных Фото: пресс-служба спектакля «Ромео и Джульетта» Дэни Барнс Фото: пресс-служба спектакля «Ромео и Джульетта» Дина Саева Фото: пресс-служба спектакля «Ромео и Джульетта» Елена Борщева Фото: пресс-служба спектакля «Ромео и Джульетта»

Среди первых зрителей были актер Дэни Барнс — звезда нового сериала «Москва слезам не верит», блогер Дина Саева, в свет также вышла дочь Михаила Турецкого Эммануэль, которая недавно стала жертвой мошенников.