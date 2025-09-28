Традиционные ценятся: в Москве завершилась «Российская креативная неделя»

Как талант и искусство становятся важным ресурсом государства в построении будущего и укреплении общественных ценностей — этот вопрос стал одной из главных тем в повестке «Российской креативной недели». С 2020 года она регулярно становится ключевой площадкой, диктующей новые тренды и формирующей стратегии в сфере креативных индустрий на годы вперед. Программа объединила десятки мероприятий и сотни спикеров — ведущих экспертов разных областей: моды, архитектуры и урбанистики, гастрономии, кино, музыки, литературы и других. Об итогах масштабного события — в материале «Известий».

Итоги «Российской креативной недели»

Креативный класс сегодня — полноценный партнер государства в построении будущего. Об этой идее последние несколько дней говорили на полях «Российской креативной недели». Он включает 16 отраслей — кино, музыку, моду, литературу, гастрономию, IT и другие, закрепленные законом. План на них у государства конкретный: к 2030 году 6% ВРП каждого региона должно приходиться на креатив. Форум в этом смысле становится площадкой для открытого диалога между представителями этих самых креативных индустрий и властью , способствующей выполнению поставленных целей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Участие в форуме-фестивале в этом году приняли 350 спикеров. Было заключено 15 соглашений.

Центральным событием стало пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России». Там эксперты отметили рост спроса на традиционные ценности, в том числе среди самых молодых поколений. Согласно исследованию ВЦИОМ, 68% россиян ставят на первое место крепкую семью, 33% — историческую память и преемственность поколений, 30% — гордость за страну.

— В мире настолько востребованы те ценности, которые мы называем сегодня традиционными! Это ценности, близкие огромному проценту населения земного шара. Наверное, подавляющему большинству населения земного шара. Поэтому когда мы создаем контент с этими ценностями, он так востребован и так нравится в огромном количестве стран , — подчеркнула генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

В этом контексте Светлана Баланова напомнила о мультфильме «Три кота», который в одном только Китае собрал более 5 млрд просмотров.

«Писали много, что Катя и Леха — это герои нашего времени»

О ценностях, которые диктует сама жизнь — п роект «Ландыши», ставший не просто хитом новогодних праздников, но и феноменом, превратившим главных героев — богатую наследницу Катю и офицера российской армии Леху — в любимую экранную пару.

Съемки фильма «Ландыши» Фото: Всемирные русские студии

По словам актрисы Ники Здорик, которая приняла участие в одной из сессий «Российской креативной недели», после премьеры она получила огромное количество сообщений от девушек и женщин, которые, как и ее Катя, сегодня ждут возвращения своих мужей, сыновей и братьев домой.

— Писали много, что Катя и Леха — это герои нашего времени. Я не ожидала, что в таком колоссальном объеме на нас упадет внимание! Мне девчонки начали отправлять сообщения в соцсетях в нереальном количестве: «Сейчас мой муж находится в зоне боевых действий. Спасибо, что вы дарите надежду!», «Мы тоже ждем, сердце замирает! Пожалуйста, подарите сейчас надежду на светлое будущее», «Пусть Леха найдется и выживет — для нас это очень важно!». Я старалась всем отвечать и понимаю, насколько это важно для людей сейчас — и обратная связь, и поддержка, и говорить на эту важную тему, которая касается нашей страны и вообще всего мира, — поделилась Ника Здорик.

Второй сезон — на подходе. Часть съемочного процесса прошла в Мариуполе. И это не единственный проект, который туда приехал. Креативные индустрии в ДНР в последние несколько лет активно развиваются, рассказала во время сессии «Киноотрасль как экосистема — новый вызов в стратегии развития креативной экономики регионов» член ОП РФ Екатерина Агранович.

— Это укладывается в идею создания правильного образа региона. Донецкая Республика — это уголь, промышленность, воля, сила, боль. Мы восстанавливаем регион, понимаем, что СВО когда-нибудь закончится и огромный край должен перестроиться на мирные рельсы. И над этим мы работаем уже сейчас , — сказала она.

Фото: Всемирные русские студии

Там же снимали военную драму «Малыш» с Глебом Калюжным, а еще сериал «Центурия» о сотруднице российских спецслужб, которая должна вычислить в Мариуполе вербовщиков, готовящих теракт. Кроме того, в ДНР создана кинокомиссия, работает проект «закрытого киногорода» с военными локациями, Шахтерский колледж кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова готовит кадры. Всё это отвечает одной из идей, оглашенных в дни мероприятия: креативные индустрии могут стать драйвером роста для регионов, а талант в любой точке страны — главным ресурсом. Развитие кинематографа в российских городах — съемки, увеличение киномощностей, фестивали — позитивно отражается на туристической привлекательности, увеличении количества рабочих мест и заинтересованности жителей в процветании родных мест , отмечали эксперты. По их данным, более 50% регионов страны выбрали кинематограф одним из приоритетных направлений развития креативной экономики.

«Мы перестали стесняться себя самих и начали гордиться»

Тот же вектор — на традиции — и в сфере моды. Поиск локальной идентичности как определяющий тренд в этой индустрии стал еще одной темой для обсуждения. Он о возвращении к корням, ремеслам и промыслам. Яркий тому пример — прошедшая в Москве Неделя моды , которая в очередной раз демонстрирует попытки отечественных дизайнеров исследования культурного кода и переосмысления традиций.

— Почему это стало актуально? Во-первых, в противовес глобализму возник мировой тренд на локальное производство — на уникальный дизайн ручной работы в небольших количествах, который можно обнаружить только в определенном месте. И параллельно с этим произошло удивительное совпадение: в России начался сложный процесс самоидентификации, когда мы захотели узнать, кто мы такие, когда мы перестали стесняться себя самих и, обращаясь к истории, в глубину нашей культуры, начали гордиться. И это не декоративность ради декоративности, а очень современный дизайн, который скорее показывает связь между поколениями и глубину русской культуры, — отметила на полях форума известный российский дизайнер Алена Ахмадуллина.

Один из блоков был посвящен компьютерным играм. Эксперты заявили о необходимости технологического суверенитета в сфере их разработки и отметили, что внимания требуют вопросы кадров и производства отечественных движков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков