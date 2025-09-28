Скончался раненный при ударе дрона ВСУ житель Белгородской области

Житель Белгородской области, который получил ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в больнице. Об этом 28 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», — написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, в селе Репяховка Краснояружского района мужчина подорвался на взрывном устройстве. В результате от полученных ранений мирный житель скончался на месте.

Кроме того, Гладков призвал не приближаться и не трогать предметы, похожие на боеприпасы или снаряды. Губернатор также напомнил, что в случае обнаружения чего-то подозрительного необходимо сообщать по номеру: 112.

22 сентября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате атаки ВСУ в регионе пострадала женщина. При этом в результате падения обломков возникли локальные очаги возгорания. Их удалось оперативно ликвидировать пожарным.

