На Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M6.4

На Солнце была зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Об этом 28 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отметили, что это крупнейшая солнечная вспышка с 19 июня 2025 года — за последние три месяца все наблюдаемые всплески активности происходили на более низком уровне.

По информации ученых, событие произошло на фоне растущей солнечной активности. Кроме того, наблюдается увеличение числа и мощности вспышек, активность начала повышаться с пятницы вечером.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт прикладной геофизики» (ФГБУ «ИПГ») сообщило, что в ночь на 20 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. Уточняется, что это явление было зафиксировано в 00:41 мск. При этом вспышка длилась на протяжении 38 минут.

