Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Сюжет:

На Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M6.4

На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
0
EN
Фото: Global Look Press/Cover Images
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Солнце была зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Об этом 28 сентября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отметили, что это крупнейшая солнечная вспышка с 19 июня 2025 года — за последние три месяца все наблюдаемые всплески активности происходили на более низком уровне.

По информации ученых, событие произошло на фоне растущей солнечной активности. Кроме того, наблюдается увеличение числа и мощности вспышек, активность начала повышаться с пятницы вечером.

Самый таинственный и опасный день сентября: вся правда про день осеннего равноденствия в 2025 году
С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая осень

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт прикладной геофизики» (ФГБУ «ИПГ») сообщило, что в ночь на 20 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. Уточняется, что это явление было зафиксировано в 00:41 мск. При этом вспышка длилась на протяжении 38 минут.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025