В Кремле сообщили о предстоящем крупном выступлении Путина на следующей неделе
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 сентября сообщил, что на предстоящей неделе у президента РФ Владимира Путина запланировано крупное выступление.
«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Но неделя будет интересной», — рассказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что в течение недели у Путина запланированы многочисленные рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.
Ранее в этот же день Песков сообщил о готовности Путина встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Москве. По его словам, решение об этой встрече остается за американским лидером.
Путин 16 августа пригласил Трампа в Москву в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров на Аляске. Американский президент проявил заинтересованность его предложением.
