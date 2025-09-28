В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве

Президент России Владимир Путин готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Москве. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов <…> встретиться с президентом Трампом», — сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что российский лидер будет очень рад встретиться с Трампом в российской столице. Песков добавил, что решение о встрече в настоящее время остается за президентом США.

Путин 16 августа пригласил Трампа в Москву в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров на Аляске. Американский президент проявил заинтересованность к его предложению.

