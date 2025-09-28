В Петербурге школьник пострадал в ходе инцидента с участием подростков

Школьник получил тяжелое ранение в живот в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«27 сентября в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится подросток с травмой живота», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

На месте происшествия полиция обнаружила 11-летнего мальчика с колото-резаной раной живота. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отдел полиции доставили подозреваемых — троих подростков 14, 15 и 17 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»), сообщили в пресс-службе.

Ранее, 8 сентября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга подросток на самокате после ссоры с велосипедистом открыл по нему стрельбу. У мужчины диагностировали ранения затылка и предплечья. По подозрению задержали 15-летнего школьника.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ