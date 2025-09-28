Реклама
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В Петербурге школьник пострадал в ходе инцидента с участием подростков

Ребенок тяжело ранен на площади Искусств в Петербурге
Школьник получил тяжелое ранение в живот в ходе инцидента с участием подростков на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«27 сентября в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на площади Искусств находится подросток с травмой живота», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

На месте происшествия полиция обнаружила 11-летнего мальчика с колото-резаной раной живота. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отдел полиции доставили подозреваемых — троих подростков 14, 15 и 17 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»), сообщили в пресс-службе.

Острое нарушение: что грозит виновному в поножовщине в магазине Петербурга
В больницы доставлены пять пострадавших, госпитализирован и сам нападавший

Ранее, 8 сентября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга подросток на самокате после ссоры с велосипедистом открыл по нему стрельбу. У мужчины диагностировали ранения затылка и предплечья. По подозрению задержали 15-летнего школьника.

