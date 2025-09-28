Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

Захарова сообщила о создании Западом барьера для доступа граждан к российским СМИ

Захарова: Запад не сможет навечно отгородиться от неудобной правды
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Запада создают искусственный барьер для доступа их граждан к российским СМИ, а также подвергают опасной фрагментации глобальное медиапространство. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на сегодняшнее удручающее положение дел в этой сфере, навечно отгородиться от неудобной правды правительствам западных стран не позволит естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что помимо прямой цензуры страны коллективного Запада применяют методы сегрегации и травли оппонентов, прибегают к заморозке банковских счетов, политически мотивированным уголовным преследованиям, угрозам насилия и физической расправе. Многие журналисты, по ее словам, платили жизнью за право выражать свое мнение.

По мнению представителя МИД, западные государства при этом не признают нарушений прав своих граждан и поддерживают союзников, в частности киевский и молдавский режимы, которые уже применяют «тоталитарную политическую цензуру».

Захарова считает, что естественная потребность людей в доступе к объективной информации не позволит «информационным стенам» Запада оставаться непробиваемыми, и люди будут искать способы получить альтернативные точки зрения. МИД России, по ее словам, продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов и обнародованию бездействия международных структур в этой сфере.

Свобода, словом: в Западной Европе усилилась дискриминация российских СМИ
В антирейтинг попали Бельгия, Франция, Германия и Швейцария

19 сентября Захарова ответила на обвинения СМИ США, в том числе газеты The Washington Post (WP), которые утверждают, что Москва якобы использует смерть американского политического активиста Чарли Кирка в «своих целях». Уточняется, что издание ранее сообщало, что российские государственные СМИ воспользовались этой ситуацией якобы для продвижения идей, выгодных Кремлю и направленных на разобщение американцев.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025