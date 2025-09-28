Страны Запада создают искусственный барьер для доступа их граждан к российским СМИ, а также подвергают опасной фрагментации глобальное медиапространство. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на сегодняшнее удручающее положение дел в этой сфере, навечно отгородиться от неудобной правды правительствам западных стран не позволит естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что помимо прямой цензуры страны коллективного Запада применяют методы сегрегации и травли оппонентов, прибегают к заморозке банковских счетов, политически мотивированным уголовным преследованиям, угрозам насилия и физической расправе. Многие журналисты, по ее словам, платили жизнью за право выражать свое мнение.

По мнению представителя МИД, западные государства при этом не признают нарушений прав своих граждан и поддерживают союзников, в частности киевский и молдавский режимы, которые уже применяют «тоталитарную политическую цензуру».

Захарова считает, что естественная потребность людей в доступе к объективной информации не позволит «информационным стенам» Запада оставаться непробиваемыми, и люди будут искать способы получить альтернативные точки зрения. МИД России, по ее словам, продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов и обнародованию бездействия международных структур в этой сфере.

19 сентября Захарова ответила на обвинения СМИ США, в том числе газеты The Washington Post (WP), которые утверждают, что Москва якобы использует смерть американского политического активиста Чарли Кирка в «своих целях». Уточняется, что издание ранее сообщало, что российские государственные СМИ воспользовались этой ситуацией якобы для продвижения идей, выгодных Кремлю и направленных на разобщение американцев.