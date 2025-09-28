Лукашенко предостерег НАТО от попыток сбить российские самолеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег НАТО от намерения пытаться сбивать российские самолеты и предупредил о незамедлительном ответе. Об этом он сообщил 28 сентября журналисту Павлу Зарубину.
«Болтать можно что угодно <…>, а когда дойдет до дела, вы увидите, что они собьют и как. <…> Так ответ же прилетит мгновенно», — сообщил он в интервью, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Лукашенко также заявил, что считает глупыми и непродуманными заявления НАТО о планах сбивать российские или белорусские самолеты.
Президент Белоруссии добавил, что считает большой аферой закрытие Польшей границы с республикой.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, то «эти люди серьезно пожалеют». Он подчеркнул, что такой инцидент будет нарушением территориальной целостности РФ.
