Лукашенко предостерег НАТО от попыток сбить российские самолеты

Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты: ответ прилетит мгновенно
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег НАТО от намерения пытаться сбивать российские самолеты и предупредил о незамедлительном ответе. Об этом он сообщил 28 сентября журналисту Павлу Зарубину.

«Болтать можно что угодно <…>, а когда дойдет до дела, вы увидите, что они собьют и как. <…> Так ответ же прилетит мгновенно», — сообщил он в интервью, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Лукашенко также заявил, что считает глупыми и непродуманными заявления НАТО о планах сбивать российские или белорусские самолеты.

Президент Белоруссии добавил, что считает большой аферой закрытие Польшей границы с республикой.

С позиции жертвы: Польша попросила применить статью 4 НАТО
Что означает эта статья и каковы ее последствия

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, то «эти люди серьезно пожалеют». Он подчеркнул, что такой инцидент будет нарушением территориальной целостности РФ.

