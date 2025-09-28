Песков указал на обеспечение экономикой России всех нужд спецоперации
Экономика России обеспечивает все нужды специальной военной операции (СВО) и социальный характер государства. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — сказал он, интервью опубликовано на сайте канала «Россия 1».
Песков также добавил, что теперь президент США Дональд Трамп больше не будет называть Россию «бумажным тигром».
Президент России Владимир Путин 26 сентября заявил, что поддержка военных и ветеранов СВО является ключевой задачей. Он также выразил уверенность в «продолжении такой работы».
